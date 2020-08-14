Совет Европы предложил Беларуси сотрудничество в проведении реформ
Правительство Беларуси должно незамедлительно вступить в диалог с гражданским обществом, считает генсек СЕ
Совет Европы и его специализированные органы готовы сотрудничать с Беларусью в проведении необходимых реформ. Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, передает пресс-служба СЕ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Несмотря на то, что Беларусь не входит в число членов Совета Европы, мы имеем опыт сотрудничества в некоторых отраслях и Беларусь является участником нескольких наших конвенций, – отметила Пейчинович-Бурич. – В связи с этим я призываю власти Беларуси обеспечить гарантии свободы собраний и свободы выражения мнений".
Генсек СЕ призвала беларусские власти не задерживать мирных демонстрантов и избегать ненадлежащего обращения с протестующими.
Правительство Беларуси должно незамедлительно вступить в диалог с гражданским обществом, считает Пейчинович-Бурич. По ее словам, Совет Европы и его специализированные органы готовы сотрудничать с Беларусью в проведении необходимых реформ.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Беларусы приводят вопиющие факты фальсификаций при подсчете голосов на выборах президента.
- Беларусские выборы критикуют в США и Евросоюзе. Президенту Александру Лукашенко и его окружению угрожают санкции за фальсификацию выборов и применение насилия против мирных протестующих.
- Ранее сегодня министры иностранных дел государств-членов Евросоюза согласились дать зеленый свет санкциям против лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и применение насилия против мирных протестующих.
- LIGA.net ведет хронику происходящего.
Комментарии