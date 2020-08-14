Совет Европы предложил Беларуси сотрудничество в проведении реформ

Правительство Беларуси должно незамедлительно вступить в диалог с гражданским обществом, считает генсек СЕ

Совет Европы и его специализированные органы готовы сотрудничать с Беларусью в проведении необходимых реформ. Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, передает пресс-служба СЕ.

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"Несмотря на то, что Беларусь не входит в число членов Совета Европы, мы имеем опыт сотрудничества в некоторых отраслях и Беларусь является участником нескольких наших конвенций, – отметила Пейчинович-Бурич. – В связи с этим я призываю власти Беларуси обеспечить гарантии свободы собраний и свободы выражения мнений".

Генсек СЕ призвала беларусские власти не задерживать мирных демонстрантов и избегать ненадлежащего обращения с протестующими.

Правительство Беларуси должно незамедлительно вступить в диалог с гражданским обществом, считает Пейчинович-Бурич. По ее словам, Совет Европы и его специализированные органы готовы сотрудничать с Беларусью в проведении необходимых реформ.

СПРАВКА. Совет Европы – одна из старейших международных организаций на континенте. В него входят 47 государств с населением более 800 млн человек. Совет Европы не входит в систему Европейского союза. В отличие от Евросоюза, Совет Европы не может принимать обязательные законы, но имеет полномочия по обеспечению соблюдения отдельных международных соглашений, достигнутых европейскими государствами по различным темам. Одно из самых значительных достижений Совета Европы – разработка и одобрение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Наталия Медведева

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