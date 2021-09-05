Создание войск Евросоюза ослабит НАТО и разделит Европу – генсек НАТО

Создание вооруженных сил Евросоюза ослабит НАТО и разделит Европу, уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Столтенберг приветствовал "дополнительные усилия Европы в области обороны", но заявил, что возможное создание сил быстрого реагирования ЕС может перенапрячь "скудные ресурсы" союзников по НАТО. "Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", – заявил Столтенберг.

Заявление Столтенберга было сделано на фоне заявлений высокопоставленных представителей ЕС о необходимости иметь возможность действовать независимо от США после вывода американских войск из Афганистана. Ожидается, что проект по созданию сил быстрого реагирования ЕС может быть представлен в ноябре 2021 года.

"Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать командную структуру, ослабит нашу совместную способность работать вместе, потому что при ограниченных ресурсах нам необходимо предотвратить дублирование усилий", – уверен Столтенберг. Он добавил, что конкретные предложения в НАТО пока не обсуждались.

В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.

В мае 2021 года 14 стран Евросоюза, включая Германию и Францию, предложили создать силы быстрого реагирования, которые могли бы вмешиваться на ранних этапах международных кризисов.

15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".

Президент США Джо Байден заявил, что "американцы не могут и не должны умирать и сражаться в войне, в которой афганцы не хотят воевать сами".

26 августа теракт в аэропорту Кабула во время эвакуации иностранных граждан и афганцев унес жизни 170 человек, включая 13 американских морпехов.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.