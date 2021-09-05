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Создание войск Евросоюза ослабит НАТО и разделит Европу – генсек НАТО

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2021, 11:55
Создание войск Евросоюза ослабит НАТО и разделит Европу – генсек НАТО - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: Neil Hall/ЕРА)

Создание вооруженных сил Евросоюза ослабит НАТО и разделит Европу, уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

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Столтенберг приветствовал "дополнительные усилия Европы в области обороны", но заявил, что возможное создание сил быстрого реагирования ЕС может перенапрячь "скудные ресурсы" союзников по НАТО. "Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", – заявил Столтенберг.

Заявление Столтенберга было сделано на фоне заявлений высокопоставленных представителей ЕС о необходимости иметь возможность действовать независимо от США после вывода американских войск из Афганистана. Ожидается, что проект по созданию сил быстрого реагирования ЕС может быть представлен в ноябре 2021 года.

"Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать командную структуру, ослабит нашу совместную способность работать вместе, потому что при ограниченных ресурсах нам необходимо предотвратить дублирование усилий", – уверен Столтенберг. Он добавил, что конкретные предложения в НАТО пока не обсуждались.

  • В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.
  • В мае 2021 года 14 стран Евросоюза, включая Германию и Францию, предложили создать силы быстрого реагирования, которые могли бы вмешиваться на ранних этапах международных кризисов.
  • 15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".
  • Президент США Джо Байден заявил, что "американцы не могут и не должны умирать и сражаться в войне, в которой афганцы не хотят воевать сами". 
  • 26 августа теракт в аэропорту Кабула во время эвакуации иностранных граждан и афганцев унес жизни 170 человек, включая 13 американских морпехов.
Денис Юдин
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нато евросоюз йенс столтенберг войска силы быстрого реагирования
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