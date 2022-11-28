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Срочное вооружение американцами Украины затрагивает оборонные нужды Тайваня – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 10:43
Срочное вооружение американцами Украины затрагивает оборонные нужды Тайваня – WSJ - Фото
Запуск Javelin (фото — ОК Захід)

В правительстве и Конгрессе США опасаются, что военная помощь Украине усугубляет отставание в поставках вооружений Тайваню на $18,7 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на законодателей и членов правительства, знакомых с этим вопросом.

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Газета отмечает, что поток вооружений США в Украину якобы "идет вразрез с долгосрочной приверженностью американской стратегии по Тайваню", которая предполагает помощь острову в защите от возможного вторжения Китая.

В портфель заказов Тайваня входит сделанный в декабре 2015 года заказ на 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 зенитно-ракетных комплексов Stinger. "Ни один из них не прибыл на остров", – пишет издание.

"Тайвань хотел бы потребовать, чтобы оружие, которое США продают нам, было доставлено в соответствии с графиком", — заявил в прошлом месяце генерал Ван Шин-лун, замглавы Минобороны Тайваня.

WSJ отмечает, что ни Госдепартамент, ни Пентагон не признали отставание и не предоставили подробностей о том, какое оружие на Тайвань могло быть задержано, но американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности предупредила о задержках с такими видами оружия, как "стингеры" и САУ Paladin.

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В Минобороны США указали, что Украине дают оружие со складов армии США, а закупки Тайваня – то, что производится на конвейере прямо сейчас.

Спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США "продолжают усердно работать над тем, чтобы как можно быстрее предоставить возможности Тайваню, а также убедиться, что Украина может защитить себя от российской агрессии".

"Отставание вызвало обеспокоенность тем, что у Вашингтона не хватает времени, чтобы должным образом защитить Тайвань от Китая, потому что Тайвань, в отличие от Украины, не может быть эффективно вооружен после вторжения", – подытожили в статье.

США согласились продать Тайваню оружия почти на $30 млрд с 2009 года. Один из крупнейших заказов — сделка на $8 млрд на 66 самолетов F-16 Lockheed Martin.

Євген Пилипенко
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Китай война геополитика военная помощь тайвань
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