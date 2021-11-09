США: Лукашенко использует уязвимых людей на границе с Польшей, мы продолжим на него давить

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко использует уязвимых людей, устроив обострение миграционного кризиса на границе с Польшей. США продолжат на него давить, заявил на брифинге спикер Госдепа Нэд Прайс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, США обеспокоены сообщениями с беларуско-польской границы и решительно осуждают эксплуатацию и принуждение уязвимых людей режимом Лукашенко. Он назвал бесчеловечным содействие незаконной миграции.

"Пока режим в Беларуси отказывается соблюдать международные обязательства, подрывает мир и безопасность в Европе, репрессирует и издевается над людьми, стремящимися к свободе, мы будем продолжать оказывать давление на Лукашенко и не будем уменьшать наши призывы к ответственности", – заявил Прайс.

Читайте также: "Месть Лукашенко, план Путина". Как толпа мигрантов пыталась прорвать границу в Польшу

На уточняющий вопрос Прайс ответил, что США сегодня не объявляют о новых действиях против режима Лукашенко. Однако напомнил, что США ранее заявляли о политических шагах, которые могут предпринимать вместе с европейскими партнерами.

Он также заверил: США будут поддерживать Польшу и всех партнеров в Европе, которые страдают от неприемлемых действий Беларуси.

Читайте также: "Будут и люди с оружием". Как Лукашенко сделал бизнес на нелегалах из Ирака и атакует ЕС

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.