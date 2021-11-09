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США: Лукашенко использует уязвимых людей на границе с Польшей, мы продолжим на него давить

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 06:34
США: Лукашенко использует уязвимых людей на границе с Польшей, мы продолжим на него давить - Фото
Нэд Прайс (скриншот видео Госдепа США)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко использует уязвимых людей, устроив обострение миграционного кризиса на границе с Польшей. США продолжат на него давить, заявил на брифинге спикер Госдепа Нэд Прайс.

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По его словам, США обеспокоены сообщениями с беларуско-польской границы и решительно осуждают эксплуатацию и принуждение уязвимых людей режимом Лукашенко. Он назвал бесчеловечным содействие незаконной миграции.

"Пока режим в Беларуси отказывается соблюдать международные обязательства, подрывает мир и безопасность в Европе, репрессирует и издевается над людьми, стремящимися к свободе, мы будем продолжать оказывать давление на Лукашенко и не будем уменьшать наши призывы к ответственности", – заявил Прайс.

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На уточняющий вопрос Прайс ответил, что США сегодня не объявляют о новых действиях против режима Лукашенко. Однако напомнил, что США ранее заявляли о политических шагах, которые могут предпринимать вместе с европейскими партнерами.

Он также заверил: США будут поддерживать Польшу и всех партнеров в Европе, которые страдают от неприемлемых действий Беларуси.

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Марк Сировой
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граница польша беларусь госдеп мигранты александр лукашенко нэд прайс
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