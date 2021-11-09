США: Лукашенко использует уязвимых людей на границе с Польшей, мы продолжим на него давить
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко использует уязвимых людей, устроив обострение миграционного кризиса на границе с Польшей. США продолжат на него давить, заявил на брифинге спикер Госдепа Нэд Прайс.
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По его словам, США обеспокоены сообщениями с беларуско-польской границы и решительно осуждают эксплуатацию и принуждение уязвимых людей режимом Лукашенко. Он назвал бесчеловечным содействие незаконной миграции.
"Пока режим в Беларуси отказывается соблюдать международные обязательства, подрывает мир и безопасность в Европе, репрессирует и издевается над людьми, стремящимися к свободе, мы будем продолжать оказывать давление на Лукашенко и не будем уменьшать наши призывы к ответственности", – заявил Прайс.
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На уточняющий вопрос Прайс ответил, что США сегодня не объявляют о новых действиях против режима Лукашенко. Однако напомнил, что США ранее заявляли о политических шагах, которые могут предпринимать вместе с европейскими партнерами.
Он также заверил: США будут поддерживать Польшу и всех партнеров в Европе, которые страдают от неприемлемых действий Беларуси.
- С начала лета 2021-го режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами.
- Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы разбили палаточный лагерь на границе и жгут костры.
- Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Польши Анджею Дуде. Он высказал поддержку и рассказал о ситуации с безопасностью на украинско-беларусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для ее надлежащей защиты.
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