США могут ввести санкции против России за военную помощь Мадуро

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Майк Помпео рассматривает принятие мер в связи с российским военным присутствием в Венесуэле, включая новые санкции в отношении Москвы. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, передает Голос Америки.

"Мы многое можем сделать в экономическом плане, в плане санкций. У нас есть варианты, и россияне заблуждаются, если полагают, что они обладают полной свободой действий в Венесуэле"­, – предупредил Абрамс.

Реклама

Читайте также: В ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

27 марта в Венесуэлу на двух самолетах прибыл контингент специалистов военных кибервойск РФ. Президент США Дональд Трамп заявил, что "Россия должна уйти из Венесуэлы". В РВ назвали это заявление "тотальным мировым хамством".

28 марта временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что 6 апреля "начнется Операция Свобода", целью которой является свержение режима диктатора Николаса Мадуро.