США ввели санкции против трех НИИ России: подозревают в разработке химического и биооружия
В России назвали беспочвенными обвинения против ее НИИ в разработке химического и биологического оружия
США ввели санкции против нескольких научно-исследовательских институтов России: их подозревают в разработке химического и биологического оружия. Об этом говорится в документе Бюро по вопросам промышленности и безопасности при Министерстве торговли США.
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В список вошли:
- 33-й научно-исследовательский и испытательный институт;
- 48-й Центральный НИИ в Кирове, Екатеринбурге и Сергиевом Посаде, а также их отдельные филиалы,
- Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
В документе говорится, что у Бюро есть "весомые основания полагать", что 33-й НИИ является объектом Минобороны РФ и связан с российской химической программой химического оружия, являясь полигоном для его испытаний. ГосНИИОХТ также подозревают в разработке химического оружия, а 48-й НИИ — биологического.
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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение о санкциях "вызывает недоумение", передает российский Интерфакс. Он говорит, что "не предоставлено никаких доказательств, а используется размытая формулировка "наличия весомых оснований полагать"".
Антонов призвал Вашингтон объяснить "беспочвенные обвинения", а также заявил, что США "остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и под различными предлогами затягивают с их уничтожением".
- На прошлой неделе в России был госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный.
- Его сторонники сразу же заявили, что он был отравлен. Российские медики это отрицают и говорят о нарушении обмена веществ у политика. Кремль пока не хочет расследовать инцидент и называет версию о покушении "пустым шумом".
- В то же время версию об отравлении подтвердили врачи из Германии, куда позже Навального доставили на лечение.
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