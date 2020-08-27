Немецкие врачи Навального запросили у болгар данные об отравлении Гебрева – Der Spiegel

Оппозиционер из РФ уже несколько дней находится на лечении в берлинской клинике Charité. Германские врачи могли найти параллели с отравлением Гебрева

Лечащие российского оппозиционера Алексея Навального германские врачи запросили у болгарских коллег данные об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева. Об этом пишет издание Der Spiegel, которое совместно с группой Bellingcat провело свое расследование.

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По мнению журналистов, медики из клиники Charité в Берлине могли предположить, что обоих отравили похожими веществами, куда входят некоторые инсектициды, нервно-паралитические токсины вроде "Новичка" и зарина, а также другие вещества.

Пока что рабочая версия немецких врачей – политика могли отравить каким-то из ингибиторов холинэстеразы (органофосфаты туда также входят).

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Евгений Пилипенко

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