Столтенберг о закупке Турцией С-400: Это сложный вопрос для НАТО

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Закупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 создает проблемы для Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала СВС, передает Укринформ.

"Вопрос С-400 - сложный для Альянса. Каждое государство может само решать, какое оборудование покупать. В то же время я выразил свою обеспокоенность относительно последствий решения Турции закупить российские системы ПВО С-400", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что в этом аспекте ключевым для НАТО является вопрос совместимости оборудования стран-членов.

"Для НАТО важно то, что мы называем совместимостью: системы должны быть способными работать вместе. Однако российская С-400 никогда не сможет быть интегрированной в объединенную систему ракетной и воздушной обороны НАТО", - отметил генсек альянса.

Учитывая это, он приветствовал переговоры между Турцией и США о возможных поставках американской системы ПРО Patriot, а также - между Анкарой, Парижем и Римом по закупке европейской системы ПРО.

"Мы много делаем для усиления воздушной обороны Турции и надеемся, что сложности, вызванные С-400, возможно преодолеть", - подытожил Столтенберг.

12 июля Турция получила первую партию российских зенитных комплексов С-400. Партия прибыла на военно-воздушную базу неподалеку от Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.

Соединенные Штаты предупредили Турцию, что введут экономические санкции, если она не откажется от закупки российских систем. Вашингтон также заявил, что не позволит Турции участвовать в программе производства высокотехнологичных истребителей F-35. Анкара отказалась уступить, настаивая, что выбор военной техники является вопросом национального суверенитета.

Ранее стало известно, что Турция закупила у России системы ПВО С-400 за $2,5 млрд. США выдвинули ультиматум Турции, потребовав отказаться от покупки этих вооружений до 31 июля. Вашингтон угрожал заблокировать поставки F-35 в Турцию. Турция - не просто покупатель F-35, а страна-партнер в создании этого проекта. Девять стран участвовали в разработке самолета, включая Турцию.