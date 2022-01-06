Стрельба и БТРы. На главной площади Алматы произошли столкновения с военными – Reuters
06.01.2022, 09:14
Зачистка площади в Алматы, протесты в Казахстане (скриншот видео 24.kg)
На центральной площади Алматы в Казахстане произошли столкновения между правительственными войсками и протестующими. Об этом сообщает Reuters.
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Корреспонденты агентства передали с места событий, что утром 6 января на главную площадь Алматы вошли несколько бронетранспортеров и десятки военных.
Сообщается, что на площади раздавались выстрелы. Центральноазиатские медиа публикуют кадры зачистки.
Казахстанская полиция также заявила, что "ликвидировала" десятки протестующих, когда те пытались штурмовать офисы правоохранителей.
Сейчас ситуация на площади стала спокойнее, пишут журналисты.
- С 2 января в Казахстане идут протесты. Изначальным требованием было снижение цен на автогаз, затем демонстранты начали требовать отставки режима.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, поручил снизить цены на газ и сменил на посту главы Совбеза экс-президента Нурсултана Назарбаева.
- Однако протесты продолжались, были захваты админзданий и аэропорта в Алматы.
- Власти Казахстана начали в Алматы спецоперацию и позвали на помощь российский блок ОДКБ, который согласился отправить в страну войска.
- LIGA.net ведет хронику с главными новостями из Казахстана.
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