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Стрельба и БТРы. На главной площади Алматы произошли столкновения с военными – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 09:14
Стрельба и БТРы. На главной площади Алматы произошли столкновения с военными – Reuters - Фото
Зачистка площади в Алматы, протесты в Казахстане (скриншот видео 24.kg)

На центральной площади Алматы в Казахстане произошли столкновения между правительственными войсками и протестующими. Об этом сообщает Reuters.

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Корреспонденты агентства передали с места событий, что утром 6 января на главную площадь Алматы вошли несколько бронетранспортеров и десятки военных.

Сообщается, что на площади раздавались выстрелы. Центральноазиатские медиа публикуют кадры зачистки.

Казахстанская полиция также заявила, что "ликвидировала" десятки протестующих, когда те пытались штурмовать офисы правоохранителей.

Сейчас ситуация на площади стала спокойнее, пишут журналисты.

 Читайте также: Почему "взорвался" Казахстан. Объясняем, что происходит и чем может закончиться

Марк Сировой
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протесты стрельба военные столкновения казахстан алматы площадь
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