Стрельба и БТРы. На главной площади Алматы произошли столкновения с военными – Reuters

На центральной площади Алматы в Казахстане произошли столкновения между правительственными войсками и протестующими. Об этом сообщает Reuters.

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Корреспонденты агентства передали с места событий, что утром 6 января на главную площадь Алматы вошли несколько бронетранспортеров и десятки военных.

Сообщается, что на площади раздавались выстрелы. Центральноазиатские медиа публикуют кадры зачистки.

Казахстанская полиция также заявила, что "ликвидировала" десятки протестующих, когда те пытались штурмовать офисы правоохранителей.

Сейчас ситуация на площади стала спокойнее, пишут журналисты.

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Марк Сировой

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