Стягивание войск РФ у границ Украины. В Воронеж привезли "Искандеры"

Сегодня, 13 апреля, в российский Воронеж прибыли оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер". Об этом сообщается на сайте минобороны России.

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Как отмечается, расчеты ОТРК "Искандер" общевойсковой армии Западного военного округа прибыли по железной дороге из Курска в Воронеж якобы для подготовки к параду на 9 мая.

В минобороны РФ пишут, что состав из четырех пускозаряжающих и стартовых машин будет участвовать в тренировках сводной механизированной колонны.

Под Воронежем расположен новый большой лагерь российских военных, который расположен всего в 250 км от украинской границы.

СПРАВКА. "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля. Максимальная дальность поражения цели – не менее 500 км и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной).

30 марта главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.

В РФ объяснили это началом "контрольной проверки войск за зимний период обучения". Германия и Франция раскритиковали ответ России как "слишком краткий и общий".

По данным США, Россия сейчас стянула к украинским границам наибольшее с 2014 года количество войск.

При этом в РФ пропагандистские СМИ говорят, что якобы Украина готовит силовую операцию на Донбассе. В Украине называют это враньем и дезинформацией.

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Наталия Медведева

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