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Стягивание войск РФ у границ Украины. В Воронеж привезли "Искандеры"

13.04.2021, 18:23
Стягивание войск РФ у границ Украины. В Воронеж привезли
ОТРК Искандер (Фото: Минобороны РФ)

Сегодня, 13 апреля, в российский Воронеж прибыли оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер". Об этом сообщается на сайте минобороны России.

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Как отмечается, расчеты ОТРК "Искандер" общевойсковой армии Западного военного округа прибыли по железной дороге из Курска в Воронеж якобы для подготовки к параду на 9 мая.

В минобороны РФ пишут, что состав из четырех пускозаряжающих и стартовых машин будет участвовать в тренировках сводной механизированной колонны.

Под Воронежем расположен новый большой лагерь российских военных, который расположен всего в 250 км от украинской границы.

СПРАВКА. "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля. Максимальная дальность поражения цели – не менее 500 км и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной).

Читайте также: Журналисты Sky News сняли сюжет о новом российском военном лагере под Воронежем

Наталия Медведева
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воронеж агрессия эскалация Донбасс
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