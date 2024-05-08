Судебный процесс по делу Трампа о секретных документах отложен на неопределенный срок

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Федеральный судья Айлин Кэннон отложила судебный процесс по делу Дональда Трампа на неопределенный срок, сославшись на ряд ходатайств, которые нужно рассмотреть, прежде чем материалы можно будет передать на рассмотрение присяжных. Об этом сообщается в судебном приказе, опубликованном 7 мая.

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Дело о секретных документах – одно из четырех, где фигурирует Трамп. Он обвиняется в незаконном хранении секретных документов в его имении Мар-а-Лаго во Флориде, а также в даче ложных показаний и препятствовании расследованию.

Трамп не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов обвинения.

Начало судебного разбирательства было запланировано на 20 мая.

Судья заявила, что "определение даты судебного разбирательства на нынешнем этапе... было бы опрометчивым и несовместимым с обязанностью суда полноценно и справедливо проработать многочисленные досудебные ходатайства, представленные на рассмотрение суда".

Решение судьи Кэннон увеличивает вероятность того, что продолжающийся в Нью-Йорке судебный процесс против Трампа (о деньгах порноактрисе Сторми Дэниелс) будет единственным, который завершится до выборов в ноябре.

Остальные уголовные дела против Трампа находятся в подвешенном состоянии.