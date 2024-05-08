Судовий процес у справі Трампа про секретні документи відклали на невизначений термін

Фото: EPA / JIM LO SCALZO

Федеральна суддя Айлін Кеннон відклала судовий процес у справі Дональда Трампа на невизначений термін, пославшись на низку клопотань, які потрібно розглянути перш ніж матеріали можна буде передати на розгляд присяжних. Про це повідомляється у судовому наказі, опублікованому 7 травня.

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Справа про секретні документи – одна з чотирьох, де фігурує Трамп. Його обвинувачують у незаконному зберіганні секретних документів у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, а також у наданні неправдивих показань і перешкоджанні розслідуванню.

Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів обвинувачення.

Початок судового розгляду був запланований на 20 травня.

Суддя заявила, що "визначення дати судового розгляду на нинішньому етапі... було б необачним та несумісним з обов'язком суду повноцінно та справедливо опрацювати численні досудові клопотання, подані на розгляд суду".

Рішення судді Кеннон збільшує ймовірність того, що судовий процес проти Трампа, який триває в Нью-Йорку (про гроші порноакторці Стормі Деніелс), буде єдиним, який завершиться до виборів у листопаді.

Решта кримінальних справ проти Трампа перебувають у підвішеному стані.