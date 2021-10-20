Талибан назвал террористов-смертников "героями ислама". Семьям пообещали деньги и землю

Талибан похвалил террористов-смертников, нанесших удар по силам Афганистана и его союзников. Талибы предложили семьям погибших деньги и пообещали землю, передает Reuters.

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Исполняющий обязанности главы захваченного талибами Министерства внутренних дел Сираджуддин Хаккани, за голову которого как "особо опасного международного террориста" назначено вознаграждение в размере $10 млн, встретился с семьями террористов-смертников в отеле Intercontinental в Кабуле. В своей речи он похвалил террористов-смертников и назвал их "героями ислама и страны".

Хаккани предложил родственникам террористов-смертников одежду, денежное вознаграждение (около $112) и земельные участки.

СПРАВКА. Сираджуддин Хаккани – сын основателя Сети Хаккани. Это крупная террористическая организация в Афганистане, которая в союзе с Талибаном вела партизанскую борьбу против правительственных сил и войск США и НАТО. В США Сеть Хаккани признана террористической организацией. ФБР разыскивает Хаккани в связи с терактом в гостинице Кабула в 2008 году, в результате которого погибли шесть человек, в том числе гражданин США.

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Оксана Житнюк

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