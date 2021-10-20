Талибан назвал террористов-смертников "героями ислама". Семьям пообещали деньги и землю
Талибан похвалил террористов-смертников, нанесших удар по силам Афганистана и его союзников. Талибы предложили семьям погибших деньги и пообещали землю, передает Reuters.
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Исполняющий обязанности главы захваченного талибами Министерства внутренних дел Сираджуддин Хаккани, за голову которого как "особо опасного международного террориста" назначено вознаграждение в размере $10 млн, встретился с семьями террористов-смертников в отеле Intercontinental в Кабуле. В своей речи он похвалил террористов-смертников и назвал их "героями ислама и страны".
Хаккани предложил родственникам террористов-смертников одежду, денежное вознаграждение (около $112) и земельные участки.
- В апреле 2021-го США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 15 августа талибы без боя взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли более 170 человек, в том числе американские военные. США ответили на теракт авиаударом, уничтожив двух высокопоставленных террористов, и ликвидацией террориста-смертника в Кабуле.
- К 31 августа США вывели войска из Афганистана, завершив 20-летнюю миссию.
- В начале сентября Талибан объявил состав нового правительства.
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