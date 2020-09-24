Тайная инаугурация. Лукашенко оправдывается: Это внутреннее дело нашей страны

Александр Лукашенко назвал "неконструктивной" реакцию нескольких стран на тайную инаугурацию

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что никого не обязан предупреждать о проведении инаугурации, поскольку "это внутреннее дело страны". Об этом сообщает госинформагентство БЕЛТА.

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"Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2000 человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - отметил Лукашенко.

Он отметил якобы неконструктивную позицию, которую занимают отдельные государства по тайной инаугурации.

"Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие", - добавил Лукашенко.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики. объявил о своей победе.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".

23 сентября Лукашенко принял присягу президента Беларуси, о инаугурации заранее не сообщалось.

Лукашенко принял присягу Глава МИД Литвы Линкявичюс назвал инаугурацию Лукашенко фарсом.

Германия, Словакия, Латвия и Литва не признают Лукашенко президентом Беларуси.

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Арина Толина

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