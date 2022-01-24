Тайвань заявил о вторжении десятков боевых самолетов Китая в его воздушное пространство

Тайвань заявил, что 23 января ВВС Китая осуществили крупнейшее с октября 2021 года вторжение в зону его противовоздушной обороны. Reuters сообщает подробности со ссылкой на данные министерства обороны острова.

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По словам военного командования Тайваня, воздушные границы нарушила группа из 39 самолетов ВВС Китая. Группа состояла из 34 истребителей, четырех самолетов радиоэлектронной борьбы и одного бомбардировщика.

На перехват были подняты тайваньские истребители.

Подобные вторжения, говорят военные, происходят регулярно уже более года. Минобороны Тайваня считает, что Китай делает это, чтобы измотать ВВС Тайваня, заставляя их постоянно сохранять бдительность, и для проверки реакции.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзедуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

6 октября 2021 года на фоне роста напряженности вокруг Тайваня США и Китай договорились соблюдать тайваньское соглашение.

17 октября Китай испытал гиперзвуковую ракету с глобальным радиусом поражения, способную нести ядерный заряд.

16 ноября состоялся "виртуальный саммит" президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, на котором США заявили, что в отношении Тайваня продолжают придерживаться политики "одного Китая", однако решительно возражают против попыток в одностороннем порядке изменить сложившееся вокруг Тайваня равновесие сил.

24 декабря сообщалось, что Япония и США согласовали план мобилизации вооруженных сил на случай вероятного обострения ситуации вокруг Тайваня.

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Сергей Бережной

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