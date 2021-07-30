The NYT опубликовали записи разговоров Трампа: он давил на Минюст, чтобы отменить выборы
The New York Times опубликовало записи экс-заместителя генерального прокурора США Ричарда Донохью, из которых следует, что экс-президент США Дональд Трамп оказывал давление на Министерство юстиции, чтобы результаты президентских выборов не были признаны.
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27 декабря прошлого года Трамп в ходе разговора с исполняющим обязанности генерального прокурора Джеффри Розеном и Донохью призывал их повлиять, чтобы Минюст не признавал результаты.
"Просто скажите, что выборы были сфальсифицированы, а остальное предоставьте мне" и союзникам в Конгрессе", – говорится в записях Донохью.
Имена конкретных законодателей в Конгрессе тогдашний президент США не назвал, однако, позже в разговоре он упомянул: конгрессмена от штата Огайо Джима Джордана, конгрессмена от Пенсильвании Скотта Перри и сенатора Рона Джонсона от Висконсина.
В записях отмечается, что Трамп хотел сменить руководителя Минюста – вместо Джеффри Розена он хотел поставить Джеффа Кларка.
"Люди говорят мне, что Джефф Кларк великолепен, я должен его поставить. Люди хотят, чтобы я сменил руководство Министерства юстиции", – сказал Трамп.
Помимо этого, Трамп также сказал чиновникам Министерства юстиции "выяснить, что делать" с Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байдена. На сына главы Белого дома во времена президентства Трампа пытались найти компромат.
"Люди будут критиковать Министерство юстиции, если его расследование не будет проводиться по-настоящему", – сказал он, нарушив правило, запрещающее Белому дому вмешиваться в уголовные расследования или другие действия правоохранительных органов.
Заметки Донохью уже переданы в Конгресс – это позволит властям тщательнее изучить усилия Трампа по отмене выборов, пишет издание.
- Донохью во времена президентства Трампа был прокурором "по делам Украины" в Минюсте США.
- Трамп отказался признавать победу Байдена на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября 2020 года. Его команда подавала иски о пересчете голосов.
- 1 декабря 2020-го назначенный Трампом генпрокурор США Барр заявил, что Минюст не обнаружил доказательств фальсификаций на выборах.
- 12 декабря Верховный суд отклонил иск Техаса к колеблющимся штатам, где победил Байден.
- 15 декабря были объявлены итоги голосования выборщиков, в котором Байден победил с 306 голосами против 232 у Трампа.
- 20 января 2021 года состоялась инаугурация Байдена.
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