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The NYT опубликовали записи разговоров Трампа: он давил на Минюст, чтобы отменить выборы

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 19:53
The NYT опубликовали записи разговоров Трампа: он давил на Минюст, чтобы отменить выборы - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

The New York Times опубликовало записи экс-заместителя генерального прокурора США Ричарда Донохью, из которых следует, что экс-президент США Дональд Трамп оказывал давление на Министерство юстиции, чтобы результаты президентских выборов не были признаны.

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27 декабря прошлого года Трамп в ходе разговора с исполняющим обязанности генерального прокурора Джеффри Розеном и Донохью призывал их повлиять, чтобы Минюст не признавал результаты.

"Просто скажите, что выборы были сфальсифицированы, а остальное предоставьте мне" и союзникам в Конгрессе", – говорится в записях Донохью.

Имена конкретных законодателей в Конгрессе тогдашний президент США не назвал, однако, позже в разговоре он упомянул: конгрессмена от штата Огайо Джима Джордана, конгрессмена от Пенсильвании Скотта Перри и сенатора Рона Джонсона от Висконсина.

В записях отмечается, что Трамп хотел сменить руководителя Минюста – вместо Джеффри Розена он хотел поставить Джеффа Кларка.

"Люди говорят мне, что Джефф Кларк великолепен, я должен его поставить. Люди хотят, чтобы я сменил руководство Министерства юстиции", – сказал Трамп.

Помимо этого, Трамп также сказал чиновникам Министерства юстиции "выяснить, что делать" с Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байдена. На сына главы Белого дома во времена президентства Трампа пытались найти компромат.  

"Люди будут критиковать Министерство юстиции, если его расследование не будет проводиться по-настоящему", – сказал он, нарушив правило, запрещающее Белому дому вмешиваться в уголовные расследования или другие действия правоохранительных органов.

Заметки Донохью уже переданы в Конгресс – это позволит властям тщательнее изучить усилия Трампа по отмене выборов, пишет издание.

Читайте также: Верховный суд США отклонил последний иск Трампа против результатов выборов

Станислав Стороженко
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