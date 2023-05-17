То, как Украина воюет против российских войск, является примером для Тайваня – Остин

Украина и ее война против оккупационных российских войск демонстрирует Тайваню, как меньшие вооруженные силы могут успешно защищаться от больших. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин на слушаниях в Сенате 16 мая, передает Alarabia News.

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Отвечая на вопрос о стратегиях защиты самоуправляющегося Тайваня от возможной атаки со стороны КНР, министр обороны заявил, что США "извлекли ряд важных уроков по войне Украины с Россией".

"Один из этих уроков заключается в том, что с ассиметричными возможностями и асимметричными тактиками и методами меньшие силы могут действительно хорошо защищать себя от больших сил", – сказал он.

Остин добавил, что возможность изымать оружие из запасов США и предоставлять его Тайваню, как это происходит в случае с Украиной, является "решающим в наших усилиях обеспечить Тайвань тем, что ему необходимо для самозащиты".

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировала всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении "мирного воссоединения".



Тайвань заявляет, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

8 апреля 2023 года Китай начал военные учения с окружения Тайваня после встречи спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой Китайской Республики.

В тот же день республиканец Майкл Маккол заявил, что США могут направить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется КНР. 12 апреля лидер Китая Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на военной подготовке для готовности к "реальным боевым действиям".

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