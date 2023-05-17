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То, как Украина воюет против российских войск, является примером для Тайваня – Остин

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 09:31
То, как Украина воюет против российских войск, является примером для Тайваня – Остин - Фото
Ллойд Остин (Фото: ЕРА)

Украина и ее война против оккупационных российских войск демонстрирует Тайваню, как меньшие вооруженные силы могут успешно защищаться от больших. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин на слушаниях в Сенате 16 мая, передает Alarabia News.

Отвечая на вопрос о стратегиях защиты самоуправляющегося Тайваня от возможной атаки со стороны КНР, министр обороны заявил, что США "извлекли ряд важных уроков по войне Украины с Россией".

"Один из этих уроков заключается в том, что с ассиметричными возможностями и асимметричными тактиками и методами меньшие силы могут действительно хорошо защищать себя от больших сил", – сказал он.

Остин добавил, что возможность изымать оружие из запасов США и предоставлять его Тайваню, как это происходит в случае с Украиной, является "решающим в наших усилиях обеспечить Тайвань тем, что ему необходимо для самозащиты".

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировала всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении "мирного воссоединения".

Тайвань заявляет, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

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Милана Головань
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войнаКНРтайваньЛлойд Остин
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