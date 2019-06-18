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18.06.2019, 08:50

Трамп анонсировал начало депортации нелегальных мигрантов

Трамп анонсировал начало депортации нелегальных мигрантов - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Со следующей недели власти США начнут депортировать из страны нелегальных мигрантов

Со следующей недели иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать из страны нелегальных мигрантов. Об этом президент США Дональд Трамп заявил у себя в Twitter.

Он добавил, что все стороны, включая Гватемалу и Мексику, заинтересованы в решении миграционного кризиса, но Демократическая партия в этом не заинетересована.

Ранее Трамп подверг критике газету The New York Times, обвинив издание в "измене" в связи с публикацией, в которой говорилось, что США усиливают кибератаки на энергетические сети России. 15 июня газета написала о попытках США проникнуть в российскую энергосистему.

Президент США 13 июня сказал, что визы для поляков в скором времени будут отменены. 

31 мая администрация Трампа ввела для просителей американской визы требование предоставлять информацию о своих страницах в социальных сетях, адреса электронной почти и предыдущие номера телефонов.

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Теги: дональд трамп
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