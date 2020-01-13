Трамп: Меня совершенно не волнует, пойдет ли Иран на переговоры

Дональд Трамп (фото - Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры, и возложил ответственность за диалог на Тегеран. Об этом он сообщил в Twitter.

"На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих", - отметил Трамп.

Ранее советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил уверенность, что из-за протестов и санкций Иран будет вынужден начать переговорный процесс с США.

Начиная с 8 января, когда был сбит украинский Boeing 737, иранские власти официально заявляли о том, что причина трагедии – в неисправности двигателя самолета, а информацию о попадании ракеты называли "психологической атакой США".

11 января Корпус стражей исламской революции признался, что иранский военный якобы по ошибке сбил украинский Boeing.

В этот же день в Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет.

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