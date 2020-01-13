Трамп: Меня совершенно не волнует, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры, и возложил ответственность за диалог на Тегеран. Об этом он сообщил в Twitter.
"На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих", - отметил Трамп.
Ранее советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил уверенность, что из-за протестов и санкций Иран будет вынужден начать переговорный процесс с США.
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