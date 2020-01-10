Трамп предложил включить в НАТО страны Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп предложил расширить НАТО и включить в Альянс страны Ближнего Востока, передает Politico.
"Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно", - заявил он.
По его словам, это необходимо, чтобы противостоять вызовам в регионе, в частности, бороться с террористами из ИГИЛ.
Читайте также: Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО
"Это международная проблема. Мы поймали ИГИЛ. Мы оказали Европе большую услугу. Я считаю, что масштабы НАТО должны быть увеличены. Альянс должен искать ИГИЛ", - объяснил он.
Какие именно страны Ближнего Востока необходимо включить в НАТО, Трамп не уточнил.
Читайте также: "Все хорошо, все нормально". Трамп отреагировал на атаку Ирана