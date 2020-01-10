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Трамп предложил включить в НАТО страны Ближнего Востока

Трамп предложил включить в НАТО страны Ближнего Востока - Фото
Дональд Трамп (Фото: Tia Dufour/flickr The White House)
10.01.2020, 07:11

Американский лидер также предлагает переназвать Альянс в NATO-ME (Middle East – Ближний Восток)

Президент США Дональд Трамп предложил расширить НАТО и включить в Альянс страны Ближнего Востока, передает Politico.

"Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно", - заявил он.

По его словам, это необходимо, чтобы противостоять вызовам в регионе, в частности, бороться с террористами из ИГИЛ.

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"Это международная проблема. Мы поймали ИГИЛ. Мы оказали Европе большую услугу. Я считаю, что масштабы НАТО должны быть увеличены. Альянс должен искать ИГИЛ", - объяснил он.

Какие именно страны Ближнего Востока необходимо включить в НАТО, Трамп не уточнил.

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дональд трамп нато игил Ближний Восток nato-me
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