Трамп предложил включить в НАТО страны Ближнего Востока

Дональд Трамп (Фото: Tia Dufour/flickr The White House)

Президент США Дональд Трамп предложил расширить НАТО и включить в Альянс страны Ближнего Востока, передает Politico.

"Я думаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток. Абсолютно", - заявил он.

По его словам, это необходимо, чтобы противостоять вызовам в регионе, в частности, бороться с террористами из ИГИЛ.

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"Это международная проблема. Мы поймали ИГИЛ. Мы оказали Европе большую услугу. Я считаю, что масштабы НАТО должны быть увеличены. Альянс должен искать ИГИЛ", - объяснил он.

Какие именно страны Ближнего Востока необходимо включить в НАТО, Трамп не уточнил.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещал отомстить Америке - и обстрелял ее военные базы в Ираке.

на защите иракских баз, принимающих иностранные войска. 5 января возглавляемая США коалиция остановила операции против ИГИЛ в Ираке, чтобы сосредоточиться

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