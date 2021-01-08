Трамп вернулся в Twitter. Осудил беспорядки и пообещал передать власть – видео
08.01.2021, 09:06
Дональд Трамп (скриншот видео Donald J. Trump, Twitter)
Нарушившие закон во время беспорядков в Капитолии "заплатят", а администрация избранного президента США Джо Байдена в срок будет приведена к присяге. Об этом в первом обращении в Twitter после блокировки заявил действующий президент США Дональд Трамп.
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Трамп сказал, что возмущен насилием и хаосом в Капитолии.
"Для тех, кто участвовал в актах насилия и разрушения, вы не представляете нашу страну. А тем, кто нарушил закон, вы заплатите", – сказал он.
Трамп также заверил, что сфокусирован на мирной передачи власти. Он сказал, что новая администрация будет приведена к присяге 20 января.
January 8, 2021
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию. На 8 января известно о пяти погибших, в том числе о смерти офицера полиции Капитолия.
- Силовики освободили Капитолий в течение четырех часов. Конгресс продолжил подсчет и официально утвердил победу Байдена.
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