Трамп вернулся в Twitter. Осудил беспорядки и пообещал передать власть – видео

Нарушившие закон во время беспорядков в Капитолии "заплатят", а администрация избранного президента США Джо Байдена в срок будет приведена к присяге. Об этом в первом обращении в Twitter после блокировки заявил действующий президент США Дональд Трамп.

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Трамп сказал, что возмущен насилием и хаосом в Капитолии.

"Для тех, кто участвовал в актах насилия и разрушения, вы не представляете нашу страну. А тем, кто нарушил закон, вы заплатите", – сказал он.

Трамп также заверил, что сфокусирован на мирной передачи власти. Он сказал, что новая администрация будет приведена к присяге 20 января.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию. На 8 января известно о пяти погибших, в том числе о смерти офицера полиции Капитолия.

Силовики освободили Капитолий в течение четырех часов. Конгресс продолжил подсчет и официально утвердил победу Байдена.

Марк Сировой

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