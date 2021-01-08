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Трамп вернулся в Twitter. Осудил беспорядки и пообещал передать власть – видео

08.01.2021, 09:06
Трамп вернулся в Twitter. Осудил беспорядки и пообещал передать власть – видео - Фото
Дональд Трамп (скриншот видео Donald J. Trump, Twitter)

Нарушившие закон во время беспорядков в Капитолии "заплатят", а администрация избранного президента США Джо Байдена в срок будет приведена к присяге. Об этом в первом обращении в Twitter после блокировки заявил действующий президент США Дональд Трамп.

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Трамп сказал, что возмущен насилием и хаосом в Капитолии.

"Для тех, кто участвовал в актах насилия и разрушения, вы не представляете нашу страну. А тем, кто нарушил закон, вы заплатите", – сказал он.

Трамп также заверил, что сфокусирован на мирной передачи власти. Он сказал, что новая администрация будет приведена к присяге 20 января.

Марк Сировой
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