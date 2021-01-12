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Twitter против QAnon: заблокированы более 70 000 аккаунтов сторонников теории заговора

12.01.2021, 08:53
Twitter против QAnon: заблокированы более 70 000 аккаунтов сторонников теории заговора - Фото
Активист QAnon Джейкоб Ченсли (в центре) во время захвата Капитолия (Фото: EPA)

Twitter заблокировал более 70 000 аккаунтов, связанных с распространением теории заговора QAnon. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Компания сообщает, что после захвата Капитолия 6 января будут защищать свой сервис от попыток подстрекательства к насилию и распространения заведомо ложной информации о результатах выборов в США. Массовые безвозвратные блокировки аккаунтов, в основном предназначенных для обмена контентом QAnon, начались в пятницу, 8 января.

Пресс-служба Twitter отмечает, что у многих из заблокированных пользователей было по несколько аккаунтов.

8 января, после того, как результаты выборов в США были официально подтверждены Конгрессом, Twitter "агрессивно усилил" политику по борьбе с заведомо ложной информацией, сообщает пресс-служба.

СПРАВКА. QAnon – распространенная в США теория заговора, согласно которой президент США Дональд Трамп якобы собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.
Денис Юдин
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