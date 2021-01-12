Twitter против QAnon: заблокированы более 70 000 аккаунтов сторонников теории заговора
Twitter заблокировал более 70 000 аккаунтов, связанных с распространением теории заговора QAnon. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Компания сообщает, что после захвата Капитолия 6 января будут защищать свой сервис от попыток подстрекательства к насилию и распространения заведомо ложной информации о результатах выборов в США. Массовые безвозвратные блокировки аккаунтов, в основном предназначенных для обмена контентом QAnon, начались в пятницу, 8 января.
Пресс-служба Twitter отмечает, что у многих из заблокированных пользователей было по несколько аккаунтов.
8 января, после того, как результаты выборов в США были официально подтверждены Конгрессом, Twitter "агрессивно усилил" политику по борьбе с заведомо ложной информацией, сообщает пресс-служба.
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.
- В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.
- 9 января Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт действующего президента США: в компании посчитали, что существует "риск дальнейшего подстрекательства к насилию" с его стороны.
- В тот же день Трамп попытался обойти вечный бан и опубликовал новый твитт, но его тут же удалили.
- К 11 января акции Twitter после блокировки аккаунта Трампа просели на 8%.
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