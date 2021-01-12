Twitter против QAnon: заблокированы более 70 000 аккаунтов сторонников теории заговора

Twitter заблокировал более 70 000 аккаунтов, связанных с распространением теории заговора QAnon. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Компания сообщает, что после захвата Капитолия 6 января будут защищать свой сервис от попыток подстрекательства к насилию и распространения заведомо ложной информации о результатах выборов в США. Массовые безвозвратные блокировки аккаунтов, в основном предназначенных для обмена контентом QAnon, начались в пятницу, 8 января.

Пресс-служба Twitter отмечает, что у многих из заблокированных пользователей было по несколько аккаунтов.

8 января, после того, как результаты выборов в США были официально подтверждены Конгрессом, Twitter "агрессивно усилил" политику по борьбе с заведомо ложной информацией, сообщает пресс-служба.

СПРАВКА. QAnon – распространенная в США теория заговора, согласно которой президент США QAnon – распространенная в США теория заговора, согласно которой президент США Дональд Трамп якобы собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.