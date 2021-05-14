Тысячи иорданцев двинулись к границе с Палестиной – видео

Тысячи протестующих в Иордании в пятницу утром двинулись к границе к границе с Палестиной, скандируя лозунги солидарности с палестинцами. Об этом пишет The New York Times.

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Сообщается, что иорданцы прибыли к границе и призывали правительство открыть границу, однако им преградили дорогу силы спецназа.

Иорданское издание royanews сообщает, что тысячи иорданцев, участвовавших в пограничном движении, скандировали: "Мы жертвуем своей душой и кровью за тебя, О Акса", приветствуя "палестинское сопротивление" в секторе Газа.

Ürdün'ün Filistin sınırına doğru ilerleyen kalabalık gruplar güvenlik görevlilerini aşarak Filistin sınırına doğru ilerliyor.#GenocideinGaza #AlAqsaUnderAtrack pic.twitter.com/VglFifIh51 — EHA MEDYA (@eha_medya) May 14, 2021

Издание отмечает, что во всех провинциях Иордании в настоящее время проходят антиизраильские демонстрации.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.

10 мая, вечером боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.

Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.

Сегодня Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия

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Станислав Стороженко

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