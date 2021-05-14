Тысячи иорданцев двинулись к границе с Палестиной – видео
Тысячи протестующих в Иордании в пятницу утром двинулись к границе к границе с Палестиной, скандируя лозунги солидарности с палестинцами. Об этом пишет The New York Times.
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Сообщается, что иорданцы прибыли к границе и призывали правительство открыть границу, однако им преградили дорогу силы спецназа.
Иорданское издание royanews сообщает, что тысячи иорданцев, участвовавших в пограничном движении, скандировали: "Мы жертвуем своей душой и кровью за тебя, О Акса", приветствуя "палестинское сопротивление" в секторе Газа.
Ürdün'ün Filistin sınırına doğru ilerleyen kalabalık gruplar güvenlik görevlilerini aşarak Filistin sınırına doğru ilerliyor.#GenocideinGaza #AlAqsaUnderAtrack pic.twitter.com/VglFifIh51— EHA MEDYA (@eha_medya) May 14, 2021
Издание отмечает, что во всех провинциях Иордании в настоящее время проходят антиизраильские демонстрации.
- Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.
- 10 мая, вечером боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
- Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
- Сегодня Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия
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