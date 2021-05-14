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Тысячи иорданцев двинулись к границе с Палестиной – видео

14.05.2021, 15:25
Тысячи иорданцев двинулись к границе с Палестиной – видео - Фото
Антиизраильские протесты в Иордании (Фото - ЕРА)

Тысячи протестующих в Иордании в пятницу утром двинулись к границе к границе с Палестиной, скандируя лозунги солидарности с палестинцами. Об этом пишет The New York Times.

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Сообщается, что иорданцы прибыли к границе и призывали правительство открыть границу, однако им преградили дорогу силы спецназа.

Иорданское издание royanews сообщает, что тысячи иорданцев, участвовавших в пограничном движении, скандировали: "Мы жертвуем своей душой и кровью за тебя, О Акса", приветствуя "палестинское сопротивление" в секторе Газа.

Издание отмечает, что во всех провинциях Иордании в настоящее время проходят антиизраильские демонстрации.

  • Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. 
  • 10 мая, вечером боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
  • Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
  • Сегодня Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия

Смотрите также: Израиль разрушил еще одно из самых высоких зданий в Газе: видео

Станислав Стороженко
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Израиль Палестина сектор газа иордания
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