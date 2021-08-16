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"Тысячи раненых, больницы повреждены или разрушены". Красный Крест останется в Афганистане

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 21:10
Жители Кабула после захвата столицы талибами (Фото: EPA-EFE/STRINGER)

Международный комитет Красного Креста не планирует покидать Афганистан или сокращать свое присутствие там, после захвата страны боевиками Талибана. Об этом говорится в Twitter МККК.

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К сообщении сказано, что МККК стремится поддерживать народ Афганистана, который нуждается в гуманитарной помощи после недель тяжелых боев.

"Тысячи раненых, больницы повреждены или разрушены", – говорится в сообщении Комитета.

В МККК заявили, что не будут сокращать свое присутствие в Афганистане.

"Мы работаем здесь 30 лет. Мы не остановимся на достигнутом", – отметили в организации.

  • В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска и к августу захватил почти всю страну.
  • 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".
  • Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.
  • Сегодня утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула, некоторые цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете. В аэропорту по-прежнему хаос.

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Наталия Медведева
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мккк талибан Афганистан
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