У берегов Японии раскололся надвое сухогруз: фото

Японский сухогруз Crimson Polaris сел на мель во время шторма и позже раскололся на две части у берегов острова Хонсю. Об этом сообщает The Maritime Executive со ссылкой на Береговую охрану Японии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сухогруз Crimson Polaris под панамским флагом с грузом древесной щепы прибыл 11 августа 2021 года в Японию из Таиланда. Во время шторма судно потеряло управление и село на мель. Ему удалось освободится, но в корпусе образовалась трещина.

Береговая охрана Японии получила сигнал бедствия и эвакуировала экипаж из 21 человека с помощью вертолетов. Спасательная операция длилась пять часов.

Около 04:15 утра 12 августа по местному времени Crimson Polaris раскололся надвое в 2,5 милях от берега. Сообщается о разливе масла и нефти.

11 марта 2021 года под флагом Коморских островов сухогруз "Волго Балт 179" затонул во время шторма в Черном море неподалеку от Констанцы.

23 марта при прохождении через Суэцкий канал сел на мель Ever Given - один из крупнейших контейнеровозов в мире. Он заблокировал движение по каналу на неделю.

16 июля авария произошла на судне с украинским экипажем у берегов Джибути, один украинец погиб.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.