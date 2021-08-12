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У берегов Японии раскололся надвое сухогруз: фото

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 09:57
У берегов Японии раскололся надвое сухогруз: фото - Фото
Крушение Crimson Polaris у берегов Японии (Фото – The Maritime Executive, Japan Coast Guard)

Японский сухогруз Crimson Polaris сел на мель во время шторма и позже раскололся на две части у берегов острова Хонсю. Об этом сообщает The Maritime Executive со ссылкой на Береговую охрану Японии.

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Сухогруз Crimson Polaris под панамским флагом с грузом древесной щепы прибыл 11 августа 2021 года в Японию из Таиланда. Во время шторма судно потеряло управление и село на мель. Ему удалось освободится, но в корпусе образовалась трещина.

Береговая охрана Японии получила сигнал бедствия и эвакуировала экипаж из 21 человека с помощью вертолетов. Спасательная операция длилась пять часов.

Около 04:15 утра 12 августа по местному времени Crimson Polaris раскололся надвое в 2,5 милях от берега. Сообщается о разливе масла и нефти.

Денис Юдин
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кораблекрушение сухогруз Crimson Polaris
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