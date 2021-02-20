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"Уже нормально". Навальному сократили тюремный срок на 1,5 месяца

20.02.2021, 11:30
Алексей Навальный (фото - ЕРА)

Мосгорсуд сократил срок заключения российского оппозиционера Алексея Навального на 1,5 месяца. Об этом сообщает Медуза.

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В издании пишут, что суд оставил в силе решение о замене условного заключения Навального по делу Ив Роше на реальное. Однако суд зачел в срок 1,5 месяца, которые политик находился под домашним арестом в декабре 2014-го – феврале 2015-го.

"Полтора месяца скинули – уже нормально", – прокомментировал решение Навальный.

В издании пишут, что после этого решения Навальный должен будет провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели. Ориентировочно он выйдет на свободу в конце июля – начале августа 2023-го.

Медуза отмечает, что сегодня состоится еще один суд над Навальным – по делу о клевете на ветерана. Оппозиционеру грозит штраф 950 000 рублей.

Марк Сировой
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