"Уже нормально". Навальному сократили тюремный срок на 1,5 месяца
Мосгорсуд сократил срок заключения российского оппозиционера Алексея Навального на 1,5 месяца. Об этом сообщает Медуза.
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В издании пишут, что суд оставил в силе решение о замене условного заключения Навального по делу Ив Роше на реальное. Однако суд зачел в срок 1,5 месяца, которые политик находился под домашним арестом в декабре 2014-го – феврале 2015-го.
"Полтора месяца скинули – уже нормально", – прокомментировал решение Навальный.
В издании пишут, что после этого решения Навальный должен будет провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели. Ориентировочно он выйдет на свободу в конце июля – начале августа 2023-го.
Медуза отмечает, что сегодня состоится еще один суд над Навальным – по делу о клевете на ветерана. Оппозиционеру грозит штраф 950 000 рублей.
- 20 августа 2020-го Навального отравили, 22 числа его вывезли на лечение в Германию. Немецкие врачи заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", подобные ранее использовали российские спецслужбы.
- 17 января 2021 года Навальный вернулся в Москву из Германии. Он был задержан в аэропорту.
- 2 февраля Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. В его поддержку прошли протесты.
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