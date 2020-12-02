"Увидимся через четыре года". Трамп готов баллотироваться в президенты в 2024 году
02.12.2020, 09:00
Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)
О готовности баллотироваться на второй срок в 2024 году заявил действующий президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Politico.
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"Это были потрясающие четыре года. Мы стараемся получить еще четыре года. Если нет, увидимся через четыре года", – обратился Трамп к сторонникам на встрече в Белом доме.
Ранее Трамп в частном порядке говорил советникам, что обдумывает выдвижение в 2024 году, предполагается, что он может сделать заявление об этом в ближайшие недели.
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
- Трамп отказался признавать победу кандидата от демократов Джо Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.
- 23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.
- 24 ноября в администрации Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.
- 25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.
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