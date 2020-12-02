"Увидимся через четыре года". Трамп готов баллотироваться в президенты в 2024 году

О готовности баллотироваться на второй срок в 2024 году заявил действующий президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Politico.

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"Это были потрясающие четыре года. Мы стараемся получить еще четыре года. Если нет, увидимся через четыре года", – обратился Трамп к сторонникам на встрече в Белом доме.

Ранее Трамп в частном порядке говорил советникам, что обдумывает выдвижение в 2024 году, предполагается, что он может сделать заявление об этом в ближайшие недели.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу кандидата от демократов Джо Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.

24 ноября в администрации Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.

Денис Юдин

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