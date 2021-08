В Афганистане произошли столкновения талибов и протестующих, есть погибшие – Al Jazeera

В Афганистане, в городе Джелалабад к востоку от Кабула, произошли столкновения местных протестующих и боевиков радикального исламистского движения Талибан, которое захватило практически всю страну. Есть погибшие, передают корреспонденты Al Jazeera.

Репортер Роб Макбрайд сообщил, что поступают сообщения о серьезных столкновениях в Джелалабаде.

По его словам, протесты начались из-за государственных флагов Афганистана. Талибы снимают их в захваченных городах, однако местные в Джелалабаде были против этого.

"Мы видели загруженные в соцсетях кадры с акции протеста на улицах с сотнями, если не тысячами людей, которые размахивают национальным флагом. Мы знаем, что они снова подняли флаг на важной площади в Джелалабаде. Были столкновения с талибами с сообщениями о стрельбе, а также что несколько человек были убиты и ранены", – говорит репортер.

#Jalalabad city – protesters took down Taliban’s flag and replaced it with "Afghanistan’s Flag". pic.twitter.com/jaYsCzCaO1 — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021

По данным другого репортера, Али Латифи, убиты по меньшей мере два человека, 12 ранены.

Бывший политический обозреватель крупнейшего афганского портала Tolo News Муслим Ширзад опубликовал видео из Джелалабада.

Taliban fighters open fire at protestors in Afghanistan’s Jalalabad city carrying "Afghanistan’s Flag". 2 killed, 8 injured. pic.twitter.com/ycthcjgGHP — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021

На кадрах видно людей с флагом Афганистана и слышно выстрелы. Однако неясно, были ли это выстрелы в воздух или же огонь велся по людям. Пораженных пулями протестующих на ролике не видно.

Pajhowk News пишет, что Талибан открывал огонь в сторону протестующих и избил нескольких журналистов.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Protest in Jalalabad city in support of National flag.#Afghanistan pic.twitter.com/oxv3GL0hmS — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Марк Сировой

