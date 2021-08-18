UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Афганистане произошли столкновения талибов и протестующих, есть погибшие – Al Jazeera

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 13:37
В Афганистане произошли столкновения талибов и протестующих, есть погибшие – Al Jazeera - Фото
Боевик движения Талибан (фото – ЕРА)

В Афганистане, в городе Джелалабад к востоку от Кабула, произошли столкновения местных протестующих и боевиков радикального исламистского движения Талибан, которое захватило практически всю страну. Есть погибшие, передают корреспонденты Al Jazeera.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Репортер Роб Макбрайд сообщил, что поступают сообщения о серьезных столкновениях в Джелалабаде.

По его словам, протесты начались из-за государственных флагов Афганистана. Талибы снимают их в захваченных городах, однако местные в Джелалабаде были против этого.

"Мы видели загруженные в соцсетях кадры с акции протеста на улицах с сотнями, если не тысячами людей, которые размахивают национальным флагом. Мы знаем, что они снова подняли флаг на важной площади в Джелалабаде. Были столкновения с талибами с сообщениями о стрельбе, а также что несколько человек были убиты и ранены", – говорит репортер.

Читайте также: Минобороны отправило самолет в Афганистан. Для эвакуации украинцев надо решить три задачи

По данным другого репортера, Али Латифи, убиты по меньшей мере два человека, 12 ранены.

Бывший политический обозреватель крупнейшего афганского портала Tolo News Муслим Ширзад опубликовал видео из Джелалабада.

На кадрах видно людей с флагом Афганистана и слышно выстрелы. Однако неясно, были ли это выстрелы в воздух или же огонь велся по людям. Пораженных пулями протестующих на ролике не видно.

Pajhowk News пишет, что Талибан открывал огонь в сторону протестующих и избил нескольких журналистов.

Читайте также: "Колоссальный удар". Почему Афганистан так быстро пал и как это изменит политику США

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погибшие протесты Афганистан стрельба Кабул талибан флаг джелалабад
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 