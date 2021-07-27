В Афганистане заявили об убийстве 187 талибов за сутки и трех командиров

Министерство обороны Афганистана заявило о ликвидации 187 талибов за сутки трех командиров. Еще 112 человек получили ранение, двое – арестованы, передает пресс-служба оборонного ведомства.

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По данным Минобороны, вооруженные силы провели боевые операции в провинциях Афганистана Кунар, Логар, Газни, Хост, Кандагар, Урузган, Фарьяб, Балх, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и других городах.

Также Минобороны Афганистана сообщает о серии авиаударов, в результате которых погибли десятки талибов, уничтожены их машины, большое количество оружия, боеприпасов и оборудования.

На окраине провинции Газни, по данным ведомства, были убиты шесть талибов, в том числе один из их командиров. Еще 16 талибов, включая двух командиров, убили в провинции Логар.

В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана.

В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа.

5 июля 2021-го в Таджикистане сообщили, что через границу к ним бежали от столкновений с талибами свыше 1000 военных Афганистана.

Китай провел переговоры с Талибаном, а 9 июля талибы заявили, что взяли якобы 85% территории Афганистана.

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Оксана Житнюк

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