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В Афганистане заявили об убийстве 187 талибов за сутки и трех командиров

27.07.2021, 12:03
В Афганистане заявили об убийстве 187 талибов за сутки и трех командиров - Фото
Афганистан (Фото - Twitter Ministry of Defense, Afghanistan)

Министерство обороны Афганистана заявило о ликвидации 187 талибов за сутки трех командиров. Еще 112 человек получили ранение, двое – арестованы, передает пресс-служба оборонного ведомства.

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По данным Минобороны, вооруженные силы провели боевые операции в провинциях Афганистана Кунар, Логар, Газни, Хост, Кандагар, Урузган, Фарьяб, Балх, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и других городах.

Также Минобороны Афганистана сообщает о серии авиаударов, в результате которых погибли десятки талибов, уничтожены их машины, большое количество оружия, боеприпасов и оборудования.

На окраине провинции Газни, по данным ведомства, были убиты шесть талибов, в том числе один из их командиров. Еще 16 талибов, включая двух командиров, убили в провинции Логар.

Читайте также: Разведка США дала прогноз по Афганистану. Через полгода страну захватят талибы

Оксана Житнюк
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Кабул талибан ANDSF Минобороны Афганистана
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