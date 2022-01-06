В Алматы снова началась стрельба: за два дня убиты десятки человек, сотни ранены – видео

В ходе вчерашней зачистки в Алматы и сегодняшнего ее продолжения, по разным данным, погибли десятки людей, сотни ранены. Силовики, по данным МВД Казахстана, задержали около 2000 человек.

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Глава Казахского бюро Радио Азаттык Касым Аманжол сообщил изданию The Insider, что силовики в ходе штурма в Алматы убили несколько десятков гражданских лиц. По его словам, в больницах не хватает коек.

Продолжается "зачистка" от протестующих в Алматы. Слышны взрывы, стрельба. pic.twitter.com/CIJBlvqj0t — The Insider (@the_ins_ru) January 6, 2022

Корреспондент российского пропагандистского агентства ТАСС сообщает, что в Алматы сегодня снова стреляют.

По его словам, военные потребовали по громкоговорителям от участников протеста покинуть площадь Республики и предупредили, что начнут стрелять.

"Раненые точно есть. По убитым – непонятно, туда не подойти", – сказал агентству один из очевидцев. При этом другие очевидцы сообщают, что в результате стрельбы есть убитые.

Радио Азаттык подтверждает информацию об автоматной стрельбе на площади Республики. По данным издания, на площади находились активисты, ранее принимавшие участие в различных акциях протеста.

По словам журналиста Ануара Даниярова, погиб как минимум один человек.

По словам представителя инициативной группы по созданию Демократической партии Айгерим Тулеужановой, большинство вышедших на площадь составляла безоружная молодежь.

Протестующие, сообщает Радио Азаттык, требовали создания специального кризисного штаба, отказа от ввода войск ОДКБ, отставки правительства, формирования временного правительства во главе с представителем гражданского общества и формирования отрядов ополчения для защиты населения от провокаторов и мародеров.

По словам активиста Марата Турымбетова, ранения получили пять человек.

Глава независимого координационного штаба, который находится на площади Республики, Жасарал Куанышалин заявил, что при стычках с силовиками убиты не менее 30 протестующих, сообщает Orda.kz.

В полиции Алматы заявили, что в ночь на четверг силовиками были убиты десятки человек, пытавшиеся штурмовать полицейские участки в разных частях города. В четверг вечером стрельба возобновилась ,сообщает BBC.

Комендатура Алматы заявила на госТВ, что в городе "353 правоохранителя пострадали, 12 погибли".

Минздрав Казахстана сообщил, что за период активизации протестов "более 1000 человек пострадали, 400 госпитализированы, 62 в реанимации".

В МВД Казахстана заявили, что задержали всего около 2000 человек.

Вадим Ребрина

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