В Беларусь не пустили депутата Европарламента – ехал оценить ситуацию в стране
В Госпогранкомитете Беларуси отказались сообщить о причинах отказа евродепутату во въезде
Беларусские пограничники отказали во въезде в страну депутату Европарламента Роберту Бедроню. Об этом сообщает Радыё Свабода.
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"Органы, решившие отказать во въезде, не обязаны сообщать о причинах такого решения", - сказал представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.
Как отмечается, глава делегации Европейского парламента по вопросам отношений с Беларусью Роберт Бедронь и докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс планировали посетить страну 14-16 августа для оценки послевыборной ситуации, встреч с задержанными, чиновниками, общественными организациями.
Пока неизвестно, попытается ли Ауштрявичюс приехать в Беларусь самостоятельно.
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