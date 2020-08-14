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В Беларусь не пустили депутата Европарламента – ехал оценить ситуацию в стране

14.08.2020, 21:24
В Беларусь не пустили депутата Европарламента – ехал оценить ситуацию в стране - Фото
Роберт Бедронь (Фото: пресс-служба Европарламента)

В Госпогранкомитете Беларуси отказались сообщить о причинах отказа евродепутату во въезде

Беларусские пограничники отказали во въезде в страну депутату Европарламента Роберту Бедроню. Об этом сообщает Радыё Свабода.

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"Органы, решившие отказать во въезде, не обязаны сообщать о причинах такого решения", - сказал представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Как отмечается, глава делегации Европейского парламента по вопросам отношений с Беларусью Роберт Бедронь и докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс планировали посетить страну 14-16 августа для оценки послевыборной ситуации, встреч с задержанными, чиновниками, общественными организациями.

Пока неизвестно, попытается ли Ауштрявичюс приехать в Беларусь самостоятельно.

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Наталия Медведева
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