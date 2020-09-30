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В Беларуси арестовали известную баскетболистку – участвовала в протестах против Лукашенко

30.09.2020, 15:44
В Беларуси арестовали известную баскетболистку – участвовала в протестах против Лукашенко - Фото
Елена Левченко (Фото - скриншот из видео - YouTube)

Баскетболистка Елена Левченко арестована на 15 суток за участие в массовых протестах против режима Александра Лукашенко

В Беларуси на 15 суток арестовали известную баскетболистку Елену Левченко, которая играла за национальную сборную страны. Ее обвиняют в участии в массовых протестах против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает Наша Нива

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Левченко задержали в аэропорту перед вылетом на лечение и увезли в отделение милиции. Ее обвинили в "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий". В результате ее арестовали на 15 суток. 

Спортсменка высказывалась против насилия в Беларуси, выступала за повторные выборы, а также постоянно посещала воскресные акции протеста.

Владислав Сердюк
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