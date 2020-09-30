В Беларуси арестовали известную баскетболистку – участвовала в протестах против Лукашенко

Баскетболистка Елена Левченко арестована на 15 суток за участие в массовых протестах против режима Александра Лукашенко

В Беларуси на 15 суток арестовали известную баскетболистку Елену Левченко, которая играла за национальную сборную страны. Ее обвиняют в участии в массовых протестах против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает Наша Нива.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Левченко задержали в аэропорту перед вылетом на лечение и увезли в отделение милиции. Ее обвинили в "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий". В результате ее арестовали на 15 суток.

Спортсменка высказывалась против насилия в Беларуси, выступала за повторные выборы, а также постоянно посещала воскресные акции протеста.

9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики.

против режима, их подавляют силовики. Многие страны Запада не признали Лукашенко легитимным президентом, к их заявлениям с оговорками присоединился и Кулеба.

Многие страны Запада Лукашенко легитимным президентом, к их заявлениям с оговорками и Кулеба. 23 сентября Лукашенко "тайно" принял присягу . Президент Зеленский заявил, что он может получить "что-то вроде Майдана".

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.