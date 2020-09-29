В Беларуси лишают статуса СМИ независимое издание TUT.BY
В TUT.BY напоминают, что регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Беларуси носит добровольный характер
В Беларуси независимое издание TUT.BY лишают статуса сетевого издания. Об этом сообщает TUT.BY.
Как отмечается, для ресурса с 1 октября 2020 года будет приостановлена возможность использовать статус сетевого издания – такой приказ подписал министр информации Беларуси Игорь Луцкой 29 сентября.
В Беларуси выпуск СМИ может быть приостановлен решением республиканского органа госуправления в сфере массовой информации, если подан Соответствующий иск в суд. Исковое заявление в Экономический суд по поводу TUT.BY ведомство направило 18 сентября, заседание назначено на 8 октября.
В издании пишут, что продолжат работать как интернет-ресурс без статуса СМИ.
В TUT.BY напоминают, что регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Беларуси носит добровольный характер. Статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.
Отмечается, что TUT.BY был зарегистрирован как СМИ только в январе 2019 года, до этого – с момента основания в 2000 году – портал работал без этого статуса.
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