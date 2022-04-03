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В бундестаге не обсудили обращение Зеленского, опасаясь поддержки Украины – экс-нардеп

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 16:05
В бундестаге не обсудили обращение Зеленского, опасаясь поддержки Украины – экс-нардеп - Фото
Марилуизе Бек (скриншот)

Лидеры фракций в бундестаге после обращения президента Владимира Зеленского к парламенту Германии решили не проводить дебаты, так как якобы опасались, что депутаты поддержат призывы украинского лидера. В этом убеждена бывший депутат ФРГ Марилуизе Бек, пишет Европравда.

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Глава государства призывал законодателей и руководство Германии начать, наконец, снабжать ВСУ тяжелым вооружением, которое позволит не только сдерживать вторжение РФ, но и выбить оккупантов. Также Зеленский просил ФРГ поддержать скорейшее членство Украины в ЕС.

Бек вошла в первую немецкую неофициальную делегацию, которая побывала с визитом в "военном" Киеве.

"Вы знаете, почему бундестаг отказался проводить дебаты после выступления Зеленского? Потому что они боялись тех движений, которые могли бы возникнуть внутри партийных фракций", – дипломатично сказала Бек, член партии Союз 90/Зеленые, которая 26 лет проработала в бундестаге.

Она заявила, что там даже после 38 дней массированной агрессии РФ хватает сторонников идеи "умиротворения" РФ.

"Руководитель фракции социал-демократов – убежденный пацифист. И он не просто один из 200 депутатов, он лидер. И он действительно так думает, он искренний человек, и он действительно убежден, что надо говорить, говорить, говорить – и вообще не сражаться" , – сказала она.

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В интервью DW она сказала, что объемы и оперативность помощи ФРГ Украине – "слишком поздно, слишком мало, и не то, что Украине нужно в первую очередь. Главное – [нужно] закрыть небо".

"Ответ на вопрос, выиграют ли они [украинцы] войну, я думаю, во многом зависит от того, насколько хорошо Запад будет готов оснастить украинских военных. Вы знаете, что Германия вела себя очень нерешительно в этом вопросе... Франция и Германия могут сделать больше в поставках оружия <...> чтобы иметь возможность закрыть небо над страной для российских ракет и самолетов", – сказала она.

Участница делегации добавила, что уезжает из Киева "с надеждой, что украинцы закончат эту войну, нанеся поражение российской армии".

"Если мы решимся на эмбарго и таким образом нанесем сильный урон Кремлю, то появится реальный шанс, что военная машина Путина будет остановлена", – подчеркнула она.

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Евгений Пилипенко
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Германия война военная помощь Марилуизе Бек
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