В бундестаге не обсудили обращение Зеленского, опасаясь поддержки Украины – экс-нардеп
Лидеры фракций в бундестаге после обращения президента Владимира Зеленского к парламенту Германии решили не проводить дебаты, так как якобы опасались, что депутаты поддержат призывы украинского лидера. В этом убеждена бывший депутат ФРГ Марилуизе Бек, пишет Европравда.
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Глава государства призывал законодателей и руководство Германии начать, наконец, снабжать ВСУ тяжелым вооружением, которое позволит не только сдерживать вторжение РФ, но и выбить оккупантов. Также Зеленский просил ФРГ поддержать скорейшее членство Украины в ЕС.
Бек вошла в первую немецкую неофициальную делегацию, которая побывала с визитом в "военном" Киеве.
"Вы знаете, почему бундестаг отказался проводить дебаты после выступления Зеленского? Потому что они боялись тех движений, которые могли бы возникнуть внутри партийных фракций", – дипломатично сказала Бек, член партии Союз 90/Зеленые, которая 26 лет проработала в бундестаге.
Она заявила, что там даже после 38 дней массированной агрессии РФ хватает сторонников идеи "умиротворения" РФ.
"Руководитель фракции социал-демократов – убежденный пацифист. И он не просто один из 200 депутатов, он лидер. И он действительно так думает, он искренний человек, и он действительно убежден, что надо говорить, говорить, говорить – и вообще не сражаться" , – сказала она.
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В интервью DW она сказала, что объемы и оперативность помощи ФРГ Украине – "слишком поздно, слишком мало, и не то, что Украине нужно в первую очередь. Главное – [нужно] закрыть небо".
"Ответ на вопрос, выиграют ли они [украинцы] войну, я думаю, во многом зависит от того, насколько хорошо Запад будет готов оснастить украинских военных. Вы знаете, что Германия вела себя очень нерешительно в этом вопросе... Франция и Германия могут сделать больше в поставках оружия <...> чтобы иметь возможность закрыть небо над страной для российских ракет и самолетов", – сказала она.
Участница делегации добавила, что уезжает из Киева "с надеждой, что украинцы закончат эту войну, нанеся поражение российской армии".
"Если мы решимся на эмбарго и таким образом нанесем сильный урон Кремлю, то появится реальный шанс, что военная машина Путина будет остановлена", – подчеркнула она.
- Германия до сих пор продолжает отказываться от поставок Украине артиллерии и танков.
- Немецкий вице-канцлер Хабек отверг призывы Украины помочь ее Вооруженным силам еще больше, так как опасается "сделать Германию мишенью для России".
- Самый влиятельный польский политик Ярослав Качиньский жестко раскритиковал Германию за неготовность отказаться от нефти из России и обвинил ее в тяготении к Москве.
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