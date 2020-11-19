В Дании заявили о вероятном исчезновении мутировавшего коронавируса, выявленного у норок

Теперь в северной части Дании ослабят карантин, который ввели две недели назад, чтобы сдержать распространение мутировавшего коронавируса

Мутировавший штамм коронавируса, выявленный на норковых фермах в Дании, "скорее всего", вымер. Об этом заявили в Минздраве страны, сообщает Reuters.

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По данным Минздрава Дании, с 15 сентября не было обнаружено новых случаев заражения среди норок, "поэтому Госинститут сывороток считает, что этот вариант вируса, скорее всего, исчез".

Также Дания ослабит карантин в тех частях страны, где было расположено большинство норковых ферм, который вводили, чтобы сдержать распространение мутировавшего вируса.

20 мая 2020 года стало известно о первом случае заражения человека коронавирусом от норки в Нидерландах.

В июле вспышка COVID-19 произошла на норковой ферме в Испании, владельцы решили уничтожить около 100 000 животных.

5 ноября аналогичная вспышка мутировавшего коронавируса случилась в Дании – крупнейшем в мире производителе норкового меха. Власти заявили, что придется уничтожить до 17 млн норок.

18 ноября стало известно, что в Дании убили норок на всех фермах, где обнаружили мутировавший коронавирус.

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Владислав Сердюк

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