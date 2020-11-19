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В Дании заявили о вероятном исчезновении мутировавшего коронавируса, выявленного у норок

19.11.2020, 15:05
В Дании заявили о вероятном исчезновении мутировавшего коронавируса, выявленного у норок - Фото
Фото: EPA-EFE/Mads Claus Rasmussen

Теперь в северной части Дании ослабят карантин, который ввели две недели назад, чтобы сдержать распространение мутировавшего коронавируса

Мутировавший штамм коронавируса, выявленный на норковых фермах в Дании, "скорее всего", вымер. Об этом заявили в Минздраве страны, сообщает Reuters

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По данным Минздрава Дании, с 15 сентября не было обнаружено новых случаев заражения среди норок, "поэтому Госинститут сывороток считает, что этот вариант вируса, скорее всего, исчез". 

Также Дания ослабит карантин в тех частях страны, где было расположено большинство норковых ферм, который вводили, чтобы сдержать распространение мутировавшего вируса.

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Владислав Сердюк
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