В Евросоюзе утвердили кандидатуру преемника Могерини

Федерика Могерини и Жозеп Боррель (фото - EPA)

Сегодня, 5 августа, Европейский совет утвердил и.о. главы МИД Испании Жозепа Борреля на посту главы дипломатического ведомства ЕС. Об этом сообщается в Twitter Евросовета.

"Европейский совет формально назначил Жозепа Борреля Высоким представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности. Однако его кандидатура еще подлежит голосованию в Европарламента", - говорится в сообщении.

2 июля главы государств и правительств стран-членов Евросоюза на внеочередном саммите выдвинули кандидатуру Жозепа Борреля на эту должность. Согласно законодательству ЕС, дипломатическое ведомство блока до 1 ноября этого года будет продолжать возглавлять Федерика Могерини.

Президентом Европейского парламента на сессии в Страсбурге выбрали итальянца Давида-Марию Сассоли.

Читайте также: Новый глава Еврокомиссии: Хочу двигать Европу вперед