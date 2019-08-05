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В Евросоюзе утвердили кандидатуру преемника Могерини

В Евросоюзе утвердили кандидатуру преемника Могерини - Фото
Федерика Могерини и Жозеп Боррель (фото - EPA)
05.08.2019, 21:45

Окончательное назначение Жозепа Борреля произойдет после голосования в Европарламенте

Сегодня, 5 августа, Европейский совет утвердил и.о. главы МИД Испании Жозепа Борреля на посту главы дипломатического ведомства ЕС. Об этом сообщается в Twitter Евросовета.

"Европейский совет формально назначил Жозепа Борреля Высоким представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности. Однако его кандидатура еще подлежит голосованию в Европарламента", - говорится в сообщении.

2 июля главы государств и правительств стран-членов Евросоюза на внеочередном саммите выдвинули кандидатуру Жозепа Борреля на эту должность. Согласно законодательству ЕС, дипломатическое ведомство блока до 1 ноября этого года будет продолжать возглавлять Федерика Могерини.

Президентом Европейского парламента на сессии в Страсбурге выбрали итальянца Давида-Марию Сассоли.

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Жозеп Боррель евросовет
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