В Германии отказались обслуживать самолет Лукашенко, сравнив его с Чаушеску – фото

Немецкий профсоюз рабочих Lufthansa, потребовал немедленной отставки Лукашенко и проведения демократических выборов в Беларуси

Профсоюз немецкой компании Lufthansa Technik отказался от обслуживания Boeing 737, который используется для перелетов самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает издание Onliner.

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В заявлении отмечается, что работники компании не забыли "о давней традиции международной солидарности и стоят бок о бок с белорускими рабочими". Также в Lufthansa Technik потребовали отставки Лукашенко и проведения настоящих демократических выборов в Беларуси.



31 год назад ремонтники компании также отказались ремонтировать борт румынского диктатора Николае Чаушеску, сославшись на то, что он жестоко подавлял протесты рабочих, уточнили рабочие.

Издание пишет, что листовку профсоюза Lufthansa Technik прислал объединенный немецкий профсоюз работников сферы услуг Verdi, который входит в общегосударственный профсоюз DGB.

СПРАВКА. DGB – самая крупная и влиятельная профсоюзная организация Германии, которая объединяет 85 % всех рабочих, являющихся членами каких-либо профсоюзов.

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Станислав Стороженко

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