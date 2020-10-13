Врачи вывели из минского РУВД мужчину в истерике – он пробыл там два часа: видео

Адвокат Хорошина сообщила, что у него диагностировали отек внутренних органов, отек мошонки, а также подозрение на перелом в области голени

Сегодня в Минске силовики задержали владельца цветочного магазина Максима Хорошина, который дарил протестующим на мирных акциях девушкам цветы. Позднее, через два часа, его в шоковом состоянии выводили из РУВД врачи скорой. Об этом сообщает издание Onliner.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Адвокат Юлия Леванчук сообщила, что его утром задержали вместе с женой, однако супругу Хорошина отпустили по дороге в "участок".

На кадрах видео видно, что молодой человек рыдает и не может сказать ни слова. Хорошин позднее заявил, что его жестоко избивали в РУВД. По словам Леванчук, силовики режима Лукашенко не регистрировали его во время ареста, как задержанного.

У потерпевшего отек внутренних органов, отек мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, а также у Хорошина "полностью отбит весь левый бок", заявила адвокат.

Леванчук также заявила, что мужчина сможет опознать тех, кто его избивал.

Читайте также: В МВД Беларуси заявили о "радикализации" протестов – готовы применять боевое оружие

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.