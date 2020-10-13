Врачи вывели из минского РУВД мужчину в истерике – он пробыл там два часа: видео
Адвокат Хорошина сообщила, что у него диагностировали отек внутренних органов, отек мошонки, а также подозрение на перелом в области голени
Сегодня в Минске силовики задержали владельца цветочного магазина Максима Хорошина, который дарил протестующим на мирных акциях девушкам цветы. Позднее, через два часа, его в шоковом состоянии выводили из РУВД врачи скорой. Об этом сообщает издание Onliner.
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Адвокат Юлия Леванчук сообщила, что его утром задержали вместе с женой, однако супругу Хорошина отпустили по дороге в "участок".
На кадрах видео видно, что молодой человек рыдает и не может сказать ни слова. Хорошин позднее заявил, что его жестоко избивали в РУВД. По словам Леванчук, силовики режима Лукашенко не регистрировали его во время ареста, как задержанного.
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