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Врачи вывели из минского РУВД мужчину в истерике – он пробыл там два часа: видео

13.10.2020, 18:16
Врачи вывели из минского РУВД мужчину в истерике – он пробыл там два часа: видео - Фото
Максим Хорошин после задержания (фото - Onliner)

Адвокат Хорошина сообщила, что у него диагностировали отек внутренних органов, отек мошонки, а также подозрение на перелом в области голени

Сегодня в Минске силовики задержали владельца цветочного магазина Максима Хорошина, который дарил протестующим на мирных акциях девушкам цветы. Позднее, через два часа, его в шоковом состоянии выводили из РУВД врачи скорой. Об этом сообщает издание Onliner

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Адвокат Юлия Леванчук сообщила, что его утром задержали вместе с женой, однако супругу Хорошина отпустили по дороге в "участок". 

На кадрах видео видно, что молодой человек рыдает и не может сказать ни слова. Хорошин позднее заявил, что его жестоко избивали в РУВД. По словам Леванчук, силовики режима Лукашенко не регистрировали его во время ареста, как задержанного.  

У потерпевшего отек внутренних органов, отек мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, а также у Хорошина "полностью отбит весь левый бок", заявила адвокат. 
Леванчук также заявила, что мужчина сможет опознать тех, кто его избивал.

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Станислав Стороженко
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