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В Германии отреагировали на очередную отсрочку по Brexit

В Германии отреагировали на очередную отсрочку по Brexit - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.09.2019, 14:05

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что ЕС рассмотрит заявку на отсрочку Brexit, если Лондон ее направит

Германия дала понять, что на определенных условиях готова предоставить Лондону еще одну очередную отсрочку в вопросе выхода из Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если Великобритания обратится с просьбой о продлении (срока, необходимого для подготовки Brexit, - ред.), мы рассмотрим ее в конструктивном ключе", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, чьи слова в воскресенье, 29 сентября, приводит Welt am Sonntag.

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"У нас есть четкая цель - достичь единого мнения с Великобританией (по этому вопросу, - ред.)", - добавил Маас.

По его словам, ясно, что отсрочка сверх ранее установленной даты в 31 октября должна сопровождаться "перспективой" дальнейших действий. "Неопределенность - это растущее бремя для нашей экономики и дееспособности ЕС", - сказал министр.

При этом 27 остальных стран-членов ЕС должны единогласно согласиться удовлетворить запрос британского правительства.

"Франция уже дала понять, что не считает новую отсрочку по Brexit правильной мерой, поскольку британское правительство не представляло альтернативных решений", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что Великобритания, согласно решению премьер-министра Бориса Джонсона, покинет ЕС 31 октября, в крайнем случае даже без соглашения, хотя закон обязывает премьер-министра подать заявку на продление срока для Brexit, если к 19 октября договор о выходе из Евросоюза не будет ратифицирован.

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