В Германии отреагировали на очередную отсрочку по Brexit

Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Германия дала понять, что на определенных условиях готова предоставить Лондону еще одну очередную отсрочку в вопросе выхода из Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если Великобритания обратится с просьбой о продлении (срока, необходимого для подготовки Brexit, - ред.), мы рассмотрим ее в конструктивном ключе", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, чьи слова в воскресенье, 29 сентября, приводит Welt am Sonntag.

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"У нас есть четкая цель - достичь единого мнения с Великобританией (по этому вопросу, - ред.)", - добавил Маас.

По его словам, ясно, что отсрочка сверх ранее установленной даты в 31 октября должна сопровождаться "перспективой" дальнейших действий. "Неопределенность - это растущее бремя для нашей экономики и дееспособности ЕС", - сказал министр.

При этом 27 остальных стран-членов ЕС должны единогласно согласиться удовлетворить запрос британского правительства.

"Франция уже дала понять, что не считает новую отсрочку по Brexit правильной мерой, поскольку британское правительство не представляло альтернативных решений", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что Великобритания, согласно решению премьер-министра Бориса Джонсона, покинет ЕС 31 октября, в крайнем случае даже без соглашения, хотя закон обязывает премьер-министра подать заявку на продление срока для Brexit, если к 19 октября договор о выходе из Евросоюза не будет ратифицирован.