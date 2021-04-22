В июне состоится саммит лидеров стран НАТО: что обсудят

14 июня состоится саммит лидеров стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

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Как отмечается, лидеры будут работать над повесткой дня НАТО 2030, чтобы противостоять таким вызовам как:

– агрессивные действия России;

– угроза терроризма;

– кибератаки;

– новые и разрушительные технологии;

– влияние изменения климата на сферу безопасность;

– усиление Китая.

В НАТО добавили, что саммит пройдет в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

13 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Украины прошло срочное заседание Украина-НАТО. Глава МИД Кулеба заявил Столтенбергу - Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка.

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Марк Сировой

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