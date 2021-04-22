В июне состоится саммит лидеров стран НАТО: что обсудят
22.04.2021, 11:04
Штаб-квартира НАТО (фото - nato.int)
14 июня состоится саммит лидеров стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.
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Как отмечается, лидеры будут работать над повесткой дня НАТО 2030, чтобы противостоять таким вызовам как:
– агрессивные действия России;
– угроза терроризма;
– кибератаки;
– новые и разрушительные технологии;
– влияние изменения климата на сферу безопасность;
– усиление Китая.
В НАТО добавили, что саммит пройдет в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.
- 6 апреля президент Зеленский после разговора с генсеком НАТО Столтенбергом заявил: "НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе". В Кремле в ответ пригрозили "усугублением ситуации" на Донбассе.
- Литва намерена поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, эту инициативу поддержала и Латвия. По мнению Зеленского, пришло время дать ПДЧ в НАТО Украине и Грузии.
- 13 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Украины прошло срочное заседание Украина-НАТО. Глава МИД Кулеба заявил Столтенбергу - Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка.
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