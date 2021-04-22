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В июне состоится саммит лидеров стран НАТО: что обсудят

22.04.2021, 11:04
В июне состоится саммит лидеров стран НАТО: что обсудят - Фото
Штаб-квартира НАТО (фото - nato.int)

14 июня состоится саммит лидеров стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

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Как отмечается, лидеры будут работать над повесткой дня НАТО 2030, чтобы противостоять таким вызовам как:

– агрессивные действия России;

– угроза терроризма;

– кибератаки;

– новые и разрушительные технологии;

– влияние изменения климата на сферу безопасность;

– усиление Китая.

В НАТО добавили, что саммит пройдет в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. 

Читайте также: Столтенберг о членстве Украины в НАТО: У России нет права вето

Марк Сировой
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Россия нато агрессия саммит
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