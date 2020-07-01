В Израиле спрогнозировали шансы на аннексию земель Западного берега реки Иордан

Маловероятно, что правительство Израиля возьмется сегодня за предложенную премьером страны Биньямином Нетаньяху легализацию оккупированных земель на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ), считает израильский министр иностранных дел Габи Ашкенази. Обсуждение этого вопроса запланировано на 1 июля, пишет Reuters.
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"Как по мне, маловероятно, что это произойдет сегодня", - сказал он. Член центристского альянса Синий-белый (Кахоль-лаван) - партнера консервативной премьерской партии Ликуд по коалиции, добавил: "Считаю, сегодня не будет ничего, что касается (расширения израильского) суверенитета".
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Нетаньяху и его основной партнер по коалиции, министр обороны Бенни Ганц, расходятся во мнениях по поводу сроков любых односторонних шагов по аннексии.
Премьер Британии Борис Джонсон на днях призвал отказаться от любых планов Израиля по аннексии.
В январе президент США Дональд Трамп представил свой мирный план, по которому предлагается в течение четырех лет создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, но при выполнении ряда условий, с которыми категорически не согласны лидеры Палестины.
Документ предлагает легализовать израильские поселения на палестинской территории (около 30% тех земель). Глава Палестины Махмуд Аббас даже отказался разговаривать с Трампом по телефону на эту тему. Евросоюз также отверг план Трампа.
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