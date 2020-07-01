В Израиле спрогнозировали шансы на аннексию земель Западного берега реки Иордан

Поселения израильтян на ЗБРИ (фото - Mati Milstein/adalah.org)

Маловероятно, что правительство Израиля возьмется сегодня за предложенную премьером страны Биньямином Нетаньяху легализацию оккупированных земель на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ), считает израильский министр иностранных дел Габи Ашкенази. Обсуждение этого вопроса запланировано на 1 июля, пишет Reuters.

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"Как по мне, маловероятно, что это произойдет сегодня", - сказал он. Член центристского альянса Синий-белый (Кахоль-лаван) - партнера консервативной премьерской партии Ликуд по коалиции, добавил: "Считаю, сегодня не будет ничего, что касается (расширения израильского) суверенитета".

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Нетаньяху и его основной партнер по коалиции, министр обороны Бенни Ганц, расходятся во мнениях по поводу сроков любых односторонних шагов по аннексии.

Премьер Британии Борис Джонсон на днях призвал отказаться от любых планов Израиля по аннексии.

СПРАВКА. Палестинцы стремятся создать свое государство на оккупированном Израилем ЗБРИ, в секторе Газа и с Восточным Иерусалимом в качестве столицы. ЗБРИ был захвачен Израилем во время Шестидневной войны в 1967 году. Большая часть международного сообщества считает его оккупированной территорией, а все построенные там израильские поселения – незаконными. На ЗБРИ и в Восточном Иерусалиме проживают . Палестинцы стремятся создать свое государство на оккупированном Израилем ЗБРИ, в секторе Газа и с Восточным Иерусалимом в качестве столицы. ЗБРИ был захвачен Израилем во время Шестидневной войны в 1967 году. Большая часть международного сообщества считает его оккупированной территорией, а все построенные там израильские поселения – незаконными. На ЗБРИ и в Восточном Иерусалиме проживают более 700 000 поселенцев. ООН описывает такие действия Израиля как "ползучую аннексию". Четвертая Женевская конвенция запрещает оккупирующей стране расселять своих гражданских лиц на территории, захваченной во время войны.

В январе президент США Дональд Трамп представил свой мирный план, по которому предлагается в течение четырех лет создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, но при выполнении ряда условий, с которыми категорически не согласны лидеры Палестины.

Документ предлагает легализовать израильские поселения на палестинской территории (около 30% тех земель). Глава Палестины Махмуд Аббас даже отказался разговаривать с Трампом по телефону на эту тему. Евросоюз также отверг план Трампа.

Израильско-палестинские мирные переговоры сорвались в 2014 году.

Ситуация ухудшилась еще больше после решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

решения В мае 2019-го в ласти Катара заявили, что выделят $480 млн в помощь палестинцам на ЗБРИ и в Секторе Газа.

Еще в прошлом сентябре Нетаньяху объявил о планах аннексировать части Западного берега, если выиграет выборы.

Арабские страны резко отреагировали на заявление Нетаньяху.

В ноябре 2019-го госсекретарь Помпео заявил , что у Трампа считают израильские поселения на ЗБРИ не нарушающими международное право.

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