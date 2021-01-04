В Китае проросли семена риса, побывавшие на Луне
04.01.2021, 16:06
Чанъэ-4 (иллюстрация — пресс-служба CSNA)
Проросли некоторые из семян риса, побывавшие на Луне во время миссии китайского лунного зонда "Чанъэ-5". Об этом сообщает Жэньминь жибао.
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На борту зонда находилось около 40 гр риса. Семена были предоставлены инженерно-исследовательским центром космической селекции Южно-Китайского сельскохозяйственного университета.
По словам замдиректора центра Га Тао, результаты эксперимента помогут выявить влияние космических условий на сельхозкультуры и вывести сорта риса с уникальными свойствами.
- 23 ноября 2020-го Китай запустил зонд Chang'e-5 для сбора лунного материала.
- 1 декабря в 17:11 по Киеву аппарат успешно сел в заданный район на Луне (~51,8° з.д. и 43,1° с.ш. – примерно в 150 км на северо-восток от пика Рюмкера на лавовом плато в Океане Бурь).
- Оперативно пробурив поверхность спутника Земли и собрав около 2 кг проб грунта, аппарат загрузил их в контейнер на подъемном модуле, который 3 декабря взлетел, автоматически состыковался с орбитальным модулем, перегрузил на него пробы и отстыковался.
- 8 декабря взлетный модуль вернулся на поверхность Луны, чтобы не засорять окололунное пространство.
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