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В Китае проросли семена риса, побывавшие на Луне

04.01.2021, 16:06
В Китае проросли семена риса, побывавшие на Луне - Фото
Чанъэ-4 (иллюстрация — пресс-служба CSNA)

Проросли некоторые из семян риса, побывавшие на Луне во время миссии китайского лунного зонда "Чанъэ-5". Об этом сообщает Жэньминь жибао.

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На борту зонда находилось около 40 гр риса. Семена были предоставлены инженерно-исследовательским центром космической селекции Южно-Китайского сельскохозяйственного университета.

По словам замдиректора центра Га Тао, результаты эксперимента помогут выявить влияние космических условий на сельхозкультуры и вывести сорта риса с уникальными свойствами.

Денис Юдин
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