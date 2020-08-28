Кремль оправдывает насилие в Беларуси: ОМОН действует корректно и осторожно

Секретарь российского президента Владимира Путина уверяет, что Кремль не собирается использовать "резерв правоохранителей" на территории Беларуси

Силовики в Беларуси действуют против протестующих "корректно и крайне осторожно". Так считают в Кремле, о чем сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет Медуза.

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Отвечая на вопрос, может ли Россия помочь не силовикам президента РБ Александра Лукашенко, а гражданскому обществу этой страны, Песков ответил: "Это гипотетические рассуждения. Мы с вами видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции".

Вчера Путин заявил о сформированных подразделениях силовиков для отправки в Беларусь, если Лукашенко не будет справляться с протестами своими силами.

Песков добавил, что российские силовики "вряд ли" будут использованы на территории Беларуси: "Президент Путин исходит из того, что он (резерв, – ред.) никак не будет использован. И мы исходим из того, что... с такой ситуацией Белоруссия не столкнется".

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Евгений Пилипенко

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