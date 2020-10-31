В Минске прошел марш женщин и людей с инвалидностью: фото, видео
Несколько сотен женщин прошли по центру Минска, скандируя: "Свободу!" и "Честные выборы"
Сегодня, 31 октября, в Минске состоялся совместный марш женщин и людей с инвалидностью. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.
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Как отмечается, марш состоялся на следующий день после того, как Александр Лукашенко встретился со своими новыми начальниками службы безопасности и пригрозил "жесткими мерами" против протестующих.
Несколько сотен женщин прошли по центру Минска, скандируя: "Свободу!" и "Честные выборы". Они несли бело-красно-белые флаги – один из символов оппозиционного движения.
Силовики задерживали протестующих.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил возглавлявший страну 26 лет Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 25 октября вышел срок ультиматума Тихановской: она дала Лукашенко 13 дней, чтобы тот освободил политзаключенных, ушел в отставку и остановил насилие. В Беларуси ознаменовали это событие многотысячным маршем протеста, который пытались разгонять силовики.
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