В Минске прошел марш женщин и людей с инвалидностью: фото, видео

Несколько сотен женщин прошли по центру Минска, скандируя: "Свободу!" и "Честные выборы"

Сегодня, 31 октября, в Минске состоялся совместный марш женщин и людей с инвалидностью. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, марш состоялся на следующий день после того, как Александр Лукашенко встретился со своими новыми начальниками службы безопасности и пригрозил "жесткими мерами" против протестующих.

Несколько сотен женщин прошли по центру Минска, скандируя: "Свободу!" и "Честные выборы". Они несли бело-красно-белые флаги – один из символов оппозиционного движения.

Силовики задерживали протестующих.

Читайте также: Лукашенко – протестующим: Если кто-то прикоснется к военному, уйдет как минимум без рук

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.