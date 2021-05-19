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В мире появился новый самый большой айсберг – он по площади как пять Киевов: фото

19.05.2021, 12:30
В мире появился новый самый большой айсберг – он по площади как пять Киевов: фото - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

С западной стороны шельфового ледника Ронне, лежащего в море Уэдделла в Антарктиде, откололся огромный айсберг А-76. Его площадь составляет 4320 км², что соизмеримо с площадью пяти Киевов (839 км²). Об этом говорится на сайте Европейского космического агентства. 

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Айсберг имеет длину около 170 км и ширину 25 км. 

Огромные размеры айсберга делают его самым большим в мире – он обошел айсберг A-32A (около 3880 км²), который также находится в море Уэдделла.

"Для сравнения, площадь айсберга А-74, отколовшегося от шельфового ледника Бранта в феврале этого года, составляла всего 1270 км²", – отмечают ученые.

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Станислав Стороженко
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антарктида айсберг А-76 море Уэдделла
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