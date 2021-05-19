В мире появился новый самый большой айсберг – он по площади как пять Киевов: фото
19.05.2021, 12:30
Иллюстративное фото: pixabay.com
С западной стороны шельфового ледника Ронне, лежащего в море Уэдделла в Антарктиде, откололся огромный айсберг А-76. Его площадь составляет 4320 км², что соизмеримо с площадью пяти Киевов (839 км²). Об этом говорится на сайте Европейского космического агентства.
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Айсберг имеет длину около 170 км и ширину 25 км.
Огромные размеры айсберга делают его самым большим в мире – он обошел айсберг A-32A (около 3880 км²), который также находится в море Уэдделла.
"Для сравнения, площадь айсберга А-74, отколовшегося от шельфового ледника Бранта в феврале этого года, составляла всего 1270 км²", – отмечают ученые.
- В 2017-м гигантский айсберг А68 откололся от шельфового ледника Ларсен C. Он был крупнейшим в мире айсбергом с площадью порядка 6000 кв. км – примерно как семь Киевов.
- В конце 2020-го ученые опасались, что А68 может не расколоться и налететь на остров Южная Джорджия. Это грозило катастрофой обитателям дна, а также пингвинам и тюленям острова. Однако позже айсберг все же начал раскалываться на более мелкие части и превратился в "ледяной суп". Вскоре он окончательно растаял.
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