В мире появился новый самый большой айсберг – он по площади как пять Киевов: фото

С западной стороны шельфового ледника Ронне, лежащего в море Уэдделла в Антарктиде, откололся огромный айсберг А-76. Его площадь составляет 4320 км², что соизмеримо с площадью пяти Киевов (839 км²). Об этом говорится на сайте Европейского космического агентства.

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Айсберг имеет длину около 170 км и ширину 25 км.

Огромные размеры айсберга делают его самым большим в мире – он обошел айсберг A-32A (около 3880 км²), который также находится в море Уэдделла.

"Для сравнения, площадь айсберга А-74, отколовшегося от шельфового ледника Бранта в феврале этого года, составляла всего 1270 км²", – отмечают ученые.

В 2017-м гигантский айсберг А68 откололся от шельфового ледника Ларсен C. Он был крупнейшим в мире айсбергом с площадью порядка 6000 кв. км – примерно как семь Киевов.

В конце 2020-го ученые опасались, что А68 может не расколоться и налететь на остров Южная Джорджия. Это грозило катастрофой обитателям дна, а также пингвинам и тюленям острова. Однако позже айсберг все же начал раскалываться на более мелкие части и превратился в "ледяной суп". Вскоре он окончательно растаял.

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Станислав Стороженко

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