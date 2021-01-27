В Москве брата и соратницу Навального задержали на двое суток – "за нарушение карантина"

Сегодня, 27 января, в России силовики задержали Олега Навального – брата оппозиционного политика Алексея Навального, а также продюсера Youtube-канала Навальный Live Любовь Соболь. Об этом сообщает meduza.io.

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Как отмечается, брата и соратницу Навального задержали на 48 часов за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Задержания произошли после обысков, которые полиция устроила сегодня в квартирах Алексея Навального, его жены Юлии и его соратников, а также в офисе ФБК и студии Навальный Live.

Российские силовики обосновали проведение обысков уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических мер на акции в поддержку Навального, которая прошла в Москве 23 января.

Наталия Медведева

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