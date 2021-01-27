В Москве брата и соратницу Навального задержали на двое суток – "за нарушение карантина"
27.01.2021, 23:52
Алексей Навальный (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)
Сегодня, 27 января, в России силовики задержали Олега Навального – брата оппозиционного политика Алексея Навального, а также продюсера Youtube-канала Навальный Live Любовь Соболь. Об этом сообщает meduza.io.
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Как отмечается, брата и соратницу Навального задержали на 48 часов за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Задержания произошли после обысков, которые полиция устроила сегодня в квартирах Алексея Навального, его жены Юлии и его соратников, а также в офисе ФБК и студии Навальный Live.
Российские силовики обосновали проведение обысков уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических мер на акции в поддержку Навального, которая прошла в Москве 23 января.
- 20 августа 2020-го Навального отравили, 22 числа его вывезли на лечение в Германию. Немецкие врачи заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок".
- 14 декабря Bellingcat, The Insider и CNN опубликовали расследование, в котором говорилось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ РФ. 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- 17 января 2021-го Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.
- 23 января в России прошли митинги в поддержку арестованного. Силовики установили "рекорд" – задержали более 3500 человек.
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