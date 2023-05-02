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В Норвегии военная разведка РФ пыталась купить техническое оборудование для войны – E24

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 13:22
В Норвегии военная разведка РФ пыталась купить техническое оборудование для войны – E24 - Фото
Российское посольство в Норвегии (Фото: NTB)

Нелегитимное Главное управление разведки России (ГРУ), подчиняющееся российскому Министерству обороны, несколько раз пыталось приобрести у норвежских компаний разнообразное техническое оборудование. Глава полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Даг Рьоэлл в комментарии E24 заявил, что это оборудование может использоваться российской армией.

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По его словам, известно по меньшей мере о трех случаях, когда российская разведка купила или пыталась купить оборудование, в перечне которого было и подводное.

PST считают, что все три случая касаются людей, якобы завербованных в ряды ГРУ, работавших в Норвегии под дипломатическим прикрытием.

В полиции безопасности страны не объясняют, почему они считают, что подозреваемые работали на российскую военную разведку, отмечая лишь, что "их действия и поведение несовместимы с поведением и действиями обычных дипломатов".

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По данным PST, первоначально заказы касались "простых товаров", аналоги которых можно достать и в Москве. Впоследствии запросы на приобретение оборудования становились более "сложными": правоохранители утверждают, что речь шла уже о "товарах двойного назначения, которые могли быть использованы в оборонной промышленности".

К примеру, в конце 2021 года офицер ГРУ, закрепленный в российском посольстве как дипломат, пытался купить у одной норвежской компании две мини-субмарины, передает слова правоохранителей E24.

Тогда мужчина заявил, что покупает мини-субмарины якобы в подарок другу.

PST усматривает тенденцию в попытках России приобрести подводные технологии, начавшиеся до 24 февраля прошлого года, и что подводные технологии являются высоким приоритетом для оккупантов.

  • 15 марта 2023 года в Польше обнаружили и нейтрализовали шпионскую сеть, которая работала на Россию и готовила диверсии в стране.
  • 13 апреля Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России.

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Мілана Головань
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