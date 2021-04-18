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В отношениях с Россией нужны четкие красные линии – Макрон

18.04.2021, 00:33
В отношениях с Россией нужны четкие красные линии – Макрон - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Международное сообщество должно провести четкие красные линии для России, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью CBS.

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По словам Макрона, нужно вводить санкции после любого "неприемлемого поведения" президента России Владимира Путина.

Макрон заявил, что разделяет желание президента США Джо Байдена начать диалог с Россией, но нужна ясность в отношениях с Путиным при разногласиях.

"Это единственный способ быть авторитетными. Санкций недостаточно самих по себе, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но для конструктивного и эффективного диалога нам нужен авторитет", – заявил Макрон.

Макрон отметил, что разделяет мнение Байдена о неприемлемом уровне напряженности из-за сосредоточения российских войск у границы Украины.

"Мы должны провести четкие красные линии с Россией", – заявил президент Франции. Международное сообщество в отношениях с Россией придерживается "наивного подхода", уверен он.

"То, что произошло несколько лет назад, когда в Украину было совершено вторжение, это не провал дипломатии, это провал нашего коллективного авторитета в отношениях с Россией", – заявил Макрон.

Денис Юдин
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