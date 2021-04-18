В отношениях с Россией нужны четкие красные линии – Макрон
Международное сообщество должно провести четкие красные линии для России, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью CBS.
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По словам Макрона, нужно вводить санкции после любого "неприемлемого поведения" президента России Владимира Путина.
Макрон заявил, что разделяет желание президента США Джо Байдена начать диалог с Россией, но нужна ясность в отношениях с Путиным при разногласиях.
"Это единственный способ быть авторитетными. Санкций недостаточно самих по себе, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но для конструктивного и эффективного диалога нам нужен авторитет", – заявил Макрон.
Макрон отметил, что разделяет мнение Байдена о неприемлемом уровне напряженности из-за сосредоточения российских войск у границы Украины.
"Мы должны провести четкие красные линии с Россией", – заявил президент Франции. Международное сообщество в отношениях с Россией придерживается "наивного подхода", уверен он.
"То, что произошло несколько лет назад, когда в Украину было совершено вторжение, это не провал дипломатии, это провал нашего коллективного авторитета в отношениях с Россией", – заявил Макрон.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Украина не исключает вторжения. США заявили, что "не допустят агрессии РФ", а если та пойдет на это, то "заплатит". В Кремле назвали "условие" отвода войск (но это пропаганда). 13 апреля состоялся разговор глав РФ и США Путина и Байдена. Последний предложил встречу.
- Вчера, 16 апреля, президент Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент рассказал об итогах встречи.
- Зеленский, Макрон и Меркель призвали Россию отвести войска от границ Украины, сообщает пресс-служба правительства Германии.
- Сегодня пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что вскоре должен состояться разговор Макрона с Путиным о выполнении решений саммита нормандской четверки в Париже.
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