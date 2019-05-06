В США могут обвинить генпрокурора в неуважении к Конгрессу

Уильям Барр (фото - EPA)

Демократы Юридического комитета Палаты представителей сегодня, 6 мая, сделали первый шаг к официальному обвинению генпрокурора Уильяма Барра в неуважении к Конгрессу. Об этом сообщает The Hill.

Таким образом политическое противостояние внутри страны углубилось, отмечает издание.

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Сообщается, что комитет установил дедлайн для Барра после его отказа предоставить полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера Конгрессу до 10 утра 8 мая.

На прошлой неделе Барр отказался участвовать в запланированном выступлении перед комитетом в Палате представителей.

Ранее сообщалось, что некоторые политики-демократы заявили о возможности импичмента Дональда Трампа после публикации отчета специального прокурора Мюллера.

19 апреля 2019 года Трамп прокомментировал опубликованный 18 апреля отчет по итогам расследования специального прокурора, назвав документ "полной ерундой", а самого прокурора "безумным Мюллером".

29 апреля Барр возражал против дачи показаний юридическому комитету Палату представителей на закрытом заседании.