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06.05.2019, 22:49

В США могут обвинить генпрокурора в неуважении к Конгрессу

В США могут обвинить генпрокурора в неуважении к Конгрессу - Фото
Уильям Барр (фото - EPA)

Юридический комитет установил дедлайн для Барра, чтобы тот показал Конгрессу полный доклад Мюллера

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Демократы Юридического комитета Палаты представителей сегодня, 6 мая, сделали первый шаг к официальному обвинению генпрокурора Уильяма Барра в неуважении к Конгрессу. Об этом сообщает The Hill.

Таким образом политическое противостояние внутри страны углубилось, отмечает издание.

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Сообщается, что комитет установил дедлайн для Барра после его отказа предоставить полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера Конгрессу до 10 утра 8 мая.

На прошлой неделе Барр отказался участвовать в запланированном выступлении перед комитетом в Палате представителей.

Ранее сообщалось, что некоторые политики-демократы заявили о возможности импичмента Дональда Трампа после публикации отчета специального прокурора Мюллера.

19 апреля 2019 года Трамп прокомментировал опубликованный 18 апреля отчет по итогам расследования специального прокурора, назвав документ "полной ерундой", а самого прокурора "безумным Мюллером".

29 апреля Барр возражал против дачи показаний юридическому комитету Палату представителей на закрытом заседании.

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Теги: Уильям Барр, Роберт Мюллер, конгресс сша
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