В США сенатор выздоровел от коронавируса и пошел волонтером в больницу

Рэнд Пол (фото - twitter.com/RandPaul)

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, который в марте заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, уже выздоровел, сейчас он помогает на волонтерских началах местной больнице. Об этом сенатор сообщил в Twitter.

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Он поблагодарил всех за поддержку. "Меня снова протестировали, результат - отрицательный", - отметил сенатор.

По его словам, он начал заниматься волонтерской деятельностью в одной из больниц,"чтобы помочь тем, кто нуждается в моей общине, включая больных коронавирусом".

"Вместе мы это преодолеем!" - убежден Пол.

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По данным на утро 8 апреля, США находятся на первом месте по наибольшему числу зараженных – 398 809 (всего 12 895 смертей, 22 224 выздоровевших).

За последние сутки в стране от коронавируса умерли 1736 человек. Это самый высокий показатель с момента начала пандемии, ранее самое большое летальных случаев от COVID-19 было зафиксировано 4 марта – 1344.

резидент США Дональд Трамп посоветовал американцам готовиться к двум самым тяжелым неделям эпидемии коронавируса и спрогнозировал рост смертности. 5 апреля п

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